İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

Hamile keçiye cinsel saldırıda bulunan 22 yaşındaki erkek, hamile keçiye tecavüz etmekten 15 yıl hapis cezası aldı.
CEZASI ARTTIRILDI
Afrika ülkesi Zambiya'daki mahkeme, daha önce beş yıllığına hapse gönderdiği Reuben Mwamba'nın cezasını savcıların itirazı üzerine artırdı.
Savcılar, Mwamba kentine bağlı Mutono köyünde gerçekleşen mide bulandırıcı olayın diğer hayvanlara benzer saldırılar yapmak isteyenlerin önüne geçmesi için ceza artırımı talep etti.
KADIN HAKİM ŞOKE OLDU
Kadın hakim Emeria Sunkutu, önüne gelen davanın kendisini şoka soktuğunu söyledi.
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