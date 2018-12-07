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İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2018 08:19 | Son Güncelleme

Hamile keçiye cinsel saldırıda bulunan genç erkeğe verilen hapis cezası beş yıldan 15 yıla çıkarıldı.

İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

Hamile keçiye cinsel saldırıda bulunan 22 yaşındaki erkek, hamile keçiye tecavüz etmekten 15 yıl hapis cezası aldı.

CEZASI ARTTIRILDI

Afrika ülkesi Zambiya'daki mahkeme, daha önce beş yıllığına hapse gönderdiği Reuben Mwamba'nın cezasını savcıların itirazı üzerine artırdı.

Savcılar, Mwamba kentine bağlı Mutono köyünde gerçekleşen mide bulandırıcı olayın diğer hayvanlara benzer saldırılar yapmak isteyenlerin önüne geçmesi için ceza artırımı talep etti.

KADIN HAKİM ŞOKE OLDU

Kadın hakim Emeria Sunkutu, önüne gelen davanın kendisini şoka soktuğunu söyledi.

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keçi tecavüz Afrika hamile keçi

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İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bizi çook dindar AKAPE yönetimindeki ülkemizde kuran kurslarında çocuklara yapılan cinsel istismara kadın tecavüzlerine namus cinayeti kepazeliği adı altında kadın ölümlerine bile bu ceza verilmiyor
Zambiya kadar olamadin Turkiye!
Afrika ülkesi Zambiyada sapiklara ceza var adalet var bizde yok ha vay beee gülerim ağlanacak halimize...
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