İHA'ları ve insansız savaş uçağı Kızılelma'yı anlattı! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken sözler "Kim milli teknolojilerin büyümesi için omuz verirse..."

Gündemde geniş yer bulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ödül töreni gerçekleştirildi. Selçuk Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST mevsiminin milli teknoloji rüzgarlarının güçlü şekilde estiği, heyecan veren ve coşkulu bir mevsim olduğunu söyledi. Öte yandan başarıları tüm dünyada konuşulan İHA'larla ilgili de konuşan Bayraktar, KIZILELMA'nın özellikleriyle alakalı dikkat çeken bilgiler verdi. İşte detaylar...

"KİM MİLLİ TEKNOLOJİLERİN BÜYÜMESİ İÇİN OMUZ VERİRSE ONLARLA HEP YAN YANA YÜRÜYECEĞİZ"

TEKNOFEST fikrinin hem bugün hem de gelecek için umut veren bir iklim olduğunu vurgulayan Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Değerli genç kardeşlerim. Sizler tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınlarısınız. Sizler geleceğimizdeki umut dolu hikayelerin yazarlarısınız. Sizler, milli teknoloji hamlesi meşalesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız. Biliyoruz kolay olmayacak. Türlü türlü engellerle yolunuza akamet taşları döşenmeye çalışacak ancak tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla el ele, omuz omuz, sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kim milli teknolojilerin büyümesi için omuz verirse, onlarla hep yan yana yürüyeceğiz."

Yarışmalara katılan teknoloji takımlarının bir yıllık ve binlerce saat emeğin ardından TEKNOFEST'e geldiklerini aktaran Bayraktar, iyi niyetle gösterilen emek ve çabanın asla zayi olamayacağını dile getirdi.

TEKNOFEST'e katılan takımların hepsinin kendileri için şampiyon olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimiz destek veren, yol gösteren anne baba ve hocalarımıza şükranlarımız sunuyorum. Milli teknoloji hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır. TEKNOFEST KARADENİZ için gecesini gündüzüne katarak emek veren çok kıymetli Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya, Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e, tüm Karadenizli hemşehrilerime, T3 Vakfındaki arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza ve yarışmalara katılan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seneye TEKNOFEST 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere." (AA)

TÜRKİYE'NİN İHA BAŞARISI VE KIZILELMA

Öte yandan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'in son gününde Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki (İHA) başarısını ve KIZILELMA'ya ilişkin CNN Türk'e önemli açıklamalar yaptı.

Bayraktar, Türkiye'nin İHA başarısıyla ilgili "Yaşadığımız devirde ulusların bağımsızlığı için yüksek teknoloji geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu kuzey komşumuza bakarak da anlayabiliriz. Son 20 yılda vizyon değişikliği ile millileşme vizyonu ile savunma sanayinde Türkiye kendi sınıfında en iyisi diyeceğimiz İHA'ları yaptı. Burada önemli bir ivme yakaladı." ifadelerini kullandı.

YARIŞMALARA BAŞVURU ARTIŞI

Türk gençleriyle ilgili de konuşan Bayraktar, "Geometrik bir şekilde bu yarışmalara başvuru artışında şunu görüyoruz. Türk genci milletinin bağımsızlığı için ihtiyaç olan donanıma sahip, hem de vatanını savunmak için emeğiyle, alın teriyle çalışacak ruha sahip. Bizim milletimiz hiçbir zaman mandayı, sömürge olmayı seçmedi, kimsenin boyunduruğu altına, kendisine pranga vurulmasına asla izin vermedi. Bedelini gerekirse canıyla ödeyerek evladını cepheye yollayarak bunun bedelini ödedi. Biz bu vatanda Sultan Alparslan'ın bizlere hediye ettiği vatanda bin yıldır yaşıyoruz." dedi.

"KIZILELMA'NIN İLK UÇUŞU 2023'TE"

Kızılelma ile alakalı da dikkat çeken ifadeler kullanan Bayraktar "Buradaki en büyük yenilik uçağın insansız olmasıdır. İnsansız olduğu için birçok avantaja sahip ve bunun yanında bunlar filolar halinde uçtuğunda gelecekte 5'inci nesil savaş uçaklarında etkisiz hale getirilecek şekilde bu sistemi geliştiriyoruz. KIZILELMA'nın ilk uçuşunu 2023'te yapacak. Kesinlikle artık insansız savaş uçakları dünyasında Türkler var. İnsansız hava araçlarında kazanılan ilk muhabereyi Türkler kazandıysa insansız savaş uçakları dünyasında da var ve olmaya devam edecektir. Biz ülkemizin bağımsızlığı için elbette ülkemizin savunmasında meşru müdafaa kapsamında kullanıldı dost ve müttefik ülkelerle paylaşıldı devletimiz ne şekilde uygun görüyorsa o şekilde çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bayraktar konuşmasının devamında "600 bin atlıyı burada görüyorsunuz. Bin atlıyla dev orduyu yendiysek 600 bin atlıyla inşallah Türk'ün namını medeniyetimizin adalet, merhamet, hürriyet, değerlerini tüm dünyaya daha gür bir sesle haykırabilme imkanının arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

