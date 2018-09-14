İHH ve AID'den Bosna Hersek'te uyuşturucuyla mücadele projesi

Atalay, burada yaptığı açıklamada, uyuşturucunun Ortadoğu'dan, Afganistan'dan çıkıp Türkiye ve Balkanlar üzerinden Avrupa'ya yayıldığını belirterek, "Bu bölge köprü vazifesi görüyor. Bunun için gerek Türkiye, gerekse Balkanlar'da yaşayan genç nüfus burada hedef." dedi.

Başkent Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesi iş birliğinde, İslam Kalkınma Bankasının (IDB) desteğiyle gerçekleştirilecek 200 bin avro değerindeki proje ile madde bağımlılığının hedefindeki çocuk ve gençlerin yanı sıra ailelerin, öğretmenlerin ve din adamlarının bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Balkanlar'da madde bağımlılığının yaygınlığına da değinen Atalay, bölgedeki ülkelerde ortalama yüzde 5 ile 7 arasında değişen ciddi bir oranın söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Burada sadece ülkelerin güvenlik tedbirlerinin tek başına yeterli olmadığını görüyoruz. Sivil toplum örgütlerine de çok büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

Yurtseven de madde bağımlılığını önleme noktasında bir proje gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Madde bağımlılığı bugün terör kadar ciddi bir problem. Dört fazı var. Bizim ilgilendiğimiz talebin azaltılması, yani ailenin, çocukların bilinçlendirilerek madde bağımlılığı oluşmadan önlenmesi. Çünkü oluştuktan sonra tedavi diye bir kavram yok. Sadece temiz kalmak diye bir şey var, o da oldukça pahalı ve zor bir yöntem." ifadelerini kullandı.

Projenin amacının ailelere ulaşmak, yerel eğiticiler ve gönüllü gruplar oluşturmak olduğunu vurgulayan Yurtseven, "Amacımız hep beraber bu illeti önlemek." dedi.

Yurtseven, projenin Türkiye sınırları dışında ilk kez Bosna Hersek'te uygulanacağını ifade etti.

Hazibajric ise madde bağımlılığının Bosna Hersek'te gitgide yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Ülkenin tüm şehirlerinde bu soruna rastlamak mümkün. AID, bu konuda gönderdiğimiz niyet mektubuna cevap verdi. Biz de bugün burada toplanıp yıl sonunda başlatmayı planladığımız projenin ayrıntılarını ele aldık." dedi.

