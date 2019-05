İhlas Koleji 2019 bahar şenlikleri sona erdi

İhlas Koleji tarafından her yıl düzenlenen Bahar Şenlikleri Beylikdüzü ve Bahçelievler’in ardından Ispartakule Kampüsü’ndeki organizasyonla sona erdi.

Şenliklerin düzenlendiği İhlas Koleji kampüslerinde kurulan stantlarda ve oyun alanlarında misafir edilen aileler ve çocuklar keyifli saatler geçirdiler.

İhlas Koleji öğretmenlerinin yer aldığı ahşap atölyesi, robotik ve 3D bölümü, maket uçak standı, kimyasal deney stantlarında çocuklar değişik deneyimler yaşadılar. Yüz boyama ve şişme oyun alanları minikler için eğlence kaynağı olurken abileri ve ablaları da kendileri için hazırlanmış olan alanlarda geleneksel çocuk oyunları, okçuluk, basketbol, dart, beceri oyunları gibi bir çok dalda hünerlerini gösterdiler.

Anne babaların çocuklarıyla beraber oyunlar oynadığı şenliklerde çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Her standı dolaşan ve her oyuna katılan çocuklar gün sonunda keyifli şekilde şenlik alanlarından ayrıldılar.

Yeltekin: “Bahar coşkusunu çocuklarımızla ve aileleriyle birlikte yaşadık”

Şenliklerin düzenlendiği kampüslerde çocuklarla birlikte aktivitelere katılan ve onların neşesine ortak olan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, aileleri İhlas Kolejinde misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Baharın neşesini hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Yeltekin, “Bu yıl da bahar şenliklerimizi üç kampüsümüzde de gerçekleştirdik. Kurmuş olduğumuz sosyal ve sportif alanlarda onların diledikleri gibi eğlenebilmeleri için gerekli olan tüm aktiviteleri yaptık. Gün bittiğinde çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme bizim için en büyük mutluluk oldu. Bu vesileyle İhlas Koleji kampüslerine gelerek şenliklerimize katılan ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.