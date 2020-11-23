İhmal etmeyin! Somon, uskumru, sardalya...

Uzmanlar, kışın gelmesiyle birlikte güneş ışınlarının azalmasına paralel olarak vücuttaki D vitamini sentezinin düştüğünü bu sebeple çocukların sağlığına dikkat edilmesi için ebeveynleri uyardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ezgi Gizem Yüce, kış hastalıklarından korunmada D vitaminin önemi ve vücudumuzdaki D vitamini seviyesini artırmanın yolları konusunda bilgiler verdi.

Yüce, “Bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekiminiz aracılığı ile bebeğinize yenidoğan döneminden itibaren vermeniz için D vitamini içeren damlalar dağıtılır. D vitamini bağırsaklardan kalsiyum ve fosfor emilimini sağlayarak kemik gelişiminin temel taşlarını oluşturur, hücrelerin büyümesinde ve kas ile sinir sistemlerinin düzenli işlevinde önemli rol oynar, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi destekleyen önemli bir hormondur. Korona virüsler başta olmak üzere birçok viral enfeksiyona karşı bağışıklığımızı güçlendirir. Çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı olarak ’raşitizm’ denilen kemik hastalığı da ortaya çıkabilir” diye konuştu.