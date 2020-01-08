IKBY'den "Bölgemizi gerilimden uzak tutun" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak ve bölgeye yönelik terör tehlikesinin olduğu bu dönemde ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyona destek verileceğini belirterek, krizin taraflarına IKBY topraklarını mevcut gerilimden uzak tutmaları çağrısında bulundu.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısı sonrası Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Meclis Başkanı Revaz Faik'in katılımıyla üçlü toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak yazılı açıklamada, üçlü görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin IKBY'nin tutumunun detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Irak ve IKBY'ye yönelik doğrudan terör saldırısı tehlikesinin olduğu bir dönemde bölgedeki tansiyonun yükselmesinden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, "IKBY, son günlerde özellikle de bu sabah yaşanan olaya ilişkin askeri yöntemlerin hiçbir şekilde sorunları çözmeyeceğini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

Tüm taraflara "IKBY'nin gerilimden uzak tutulması" çağrısı yapılan açıklamada, "terörle mücadelenin sürdürülmesi için IKBY'nin ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerine destek verdiği ve bunun gerekli görüldüğü" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumun asla terörün yeniden ayağa kalkmasına izin vermemesi gerektiği vurgulandı.

