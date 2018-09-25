İki binada yıkım paniği: Kolonlar çatladı, 150 kişi tahliye edildi

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Çayüstü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı iki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde apartman sakinleri binadan ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine apartmandan çıkan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ve binalarda inceleme yapan ekipler, yıkılma tehlikesi bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine binalarda bulunan 16 dairedeki yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekipleri ile olay yerine geldiklerini ve incelemeler sonrası yıkılma tehlikesine karşı tahliye kararı alındığını söyledi.

Akın, ayrıntılı inceleme sonrasında binalar ile ilgili kararın verileceğini belirtti.

"BİNANIN GEREKLİ İNCELEMELERİ TAMAMLANANA KADAR BOŞALTILMASINA KARAR VERDİK"

Olay yerinde incelemede bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı (İMO) Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın “İlk olarak binanın kolanlarının hasar gördüğüne dair. Biz inşaat Mühendisleri odası olarak AFAD ve diğer birimlerdeki arkadaşlarla birlikte binada inceleme yaptık. Binanın gerekli incelemeleri tamamlanana kadar boşaltılmasına karar verdik. Bu safadan sonra binadan çeşitli örnekler alınarak ve projesi incelenerek analiz edilecek. Buna göre binanın yıkılması veya güçlendirilmesinde karar verilecek” dedi. Bu tür olayları vatandaşlar tespit ettiğinde yetkili birimlerden çekinilmemesini öneren Başkan Akın, “Hasar görmüş kolonlarınız AFAD’ı aramaktan belediyeleri aramaktan korkmayalım. Çünkü içerisinde yüzlerce insan yaşıyor” şeklinde konuştu.

(İHA / AA)

