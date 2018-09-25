HABER

İki binada yıkım paniği: Kolonlar çatladı, 150 kişi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 02:10 | Son Güncelleme

Konya'da kolonlarında çatlak olduğu belirlenen 2 bina yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi Çayüstü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı iki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde apartman sakinleri binadan ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine apartmandan çıkan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ve binalarda inceleme yapan ekipler, yıkılma tehlikesi bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine binalarda bulunan 16 dairedeki yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekipleri ile olay yerine geldiklerini ve incelemeler sonrası yıkılma tehlikesine karşı tahliye kararı alındığını söyledi.

Akın, ayrıntılı inceleme sonrasında binalar ile ilgili kararın verileceğini belirtti.

AW499720_05

"BİNANIN GEREKLİ İNCELEMELERİ TAMAMLANANA KADAR BOŞALTILMASINA KARAR VERDİK"

Olay yerinde incelemede bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı (İMO) Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın “İlk olarak binanın kolanlarının hasar gördüğüne dair. Biz inşaat Mühendisleri odası olarak AFAD ve diğer birimlerdeki arkadaşlarla birlikte binada inceleme yaptık. Binanın gerekli incelemeleri tamamlanana kadar boşaltılmasına karar verdik. Bu safadan sonra binadan çeşitli örnekler alınarak ve projesi incelenerek analiz edilecek. Buna göre binanın yıkılması veya güçlendirilmesinde karar verilecek” dedi. Bu tür olayları vatandaşlar tespit ettiğinde yetkili birimlerden çekinilmemesini öneren Başkan Akın, “Hasar görmüş kolonlarınız AFAD’ı aramaktan belediyeleri aramaktan korkmayalım. Çünkü içerisinde yüzlerce insan yaşıyor” şeklinde konuştu.

(İHA / AA)

PARTNERBöyle garip neden olamaz!Böyle garip neden olamaz!
Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin ettiBingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti
Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacakKılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya bina yıkılma tehlikesi tahliye

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

ABD'nin 'Brunson serbest kalabilir' açıklaması sonrası dolar çakıldı!

ABD'nin 'Brunson serbest kalabilir' açıklaması sonrası dolar çakıldı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Bingöl’de toprak altından çıkan duman tedirgin etti

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı ne kadar? Tazminat sonrası Meclis'e mal beyanında bulunacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.