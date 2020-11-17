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İki gündür aranıyordu! Sulama kanalında ölü bulundu

17.11.2020 18:53 | Son Güncelleme:
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İki gündür aranıyordu! Sulama kanalında ölü bulundu

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Zöhre Yüce (91), sulama kanalında ölü bulundu.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Kayaönü Mahallesinde meydana geldi. 6 çocuk annesi Zöhre Yüce’den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili polis, yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Zöhre Yüce’nin evine yakın olan sulama kanalında arama yapıldı. Çalışma sonucu Yüce'nin sulama kanalı içinde cansız bedeni bulundu.

Ekiplerin çalışması sonrası Yüce’nin cansız bedeni sulama kanalından çıkarıldı. Zöhre Yüce'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kadının kanaldan su almak için eğildiği sırada dengesini kaybederek, düşmüş olabileceğini belirlediği öğrenildi. (DHA)

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