MİT ve İstanbul Emniyeti'nden operasyon! İstanbul'da yakalanan Saim Çakmak tutuklandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak’ı İstanbul’da yakaladı.

MİT'TEN UZUN SÜRELİ TAKİP

MİT, PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Saim Çakmak’ı uzun süredir takip ediyordu. En uygun zamanda MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde yakalanan Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakmak’ın, terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





