İki ikiz doğurdu, çiftini de aynı gün doğurdu!

Joanna Gregory isimli 40 yaşındaki kadın 8 hafta önce Ella ve Ava adını verdiği ikizlerini doğurmak için hastaneye kaldırıldı.

Bebekler böylece 5 yıl önce dünyaya getirdiği Lexie ve Lola'nın doğum günlerinde dünyaya gelmiş oldu.

İkizlerin 7 Nisan'da doğması hedefleniyordu. Ancak hamilelik sırasında yaşanan bir komplikasyon nedeniyle doktor bebeklerin erken alınmasına karar verdi.

Ani sezaryen kararıyla dünyaya gelen ikizler, 5 yaş büyük ikiz ablalarıyla aynı gün doğmuş oldu.

Durumu 'mucizevi' olarak tanımlayan anne Joanna ve partneri Chriss Lovell 14 Şubat'ı bir daha asla unutmayacaklarını söyledi.

