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İki ikiz doğurdu, çiftini de aynı gün doğurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

Eşine ancak 32 milyonda bir rastlanacak bir olay yaşandı. İngiltere'de bir kadın 5 yıl arayla ikiz doğurdu. Ancak işin ilginç yanı ikizlerin iki sefer de Sevgililer Günü'nde doğmuş olması.

İki ikiz doğurdu, çiftini de aynı gün doğurdu!

Joanna Gregory isimli 40 yaşındaki kadın 8 hafta önce Ella ve Ava adını verdiği ikizlerini doğurmak için hastaneye kaldırıldı.

Bebekler böylece 5 yıl önce dünyaya getirdiği Lexie ve Lola'nın doğum günlerinde dünyaya gelmiş oldu.

İkizlerin 7 Nisan'da doğması hedefleniyordu. Ancak hamilelik sırasında yaşanan bir komplikasyon nedeniyle doktor bebeklerin erken alınmasına karar verdi.

Ani sezaryen kararıyla dünyaya gelen ikizler, 5 yaş büyük ikiz ablalarıyla aynı gün doğmuş oldu.

Durumu 'mucizevi' olarak tanımlayan anne Joanna ve partneri Chriss Lovell 14 Şubat'ı bir daha asla unutmayacaklarını söyledi.

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