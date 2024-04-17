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    4. İki kadın önce kaza yaptı! Sonra araçlarından inerek otoyolun ortasında kavga etmeye başladılar... Diğer sürücüler şaşkınla izledi

    İki kadın önce kaza yaptı! Sonra araçlarından inerek otoyolun ortasında kavga etmeye başladılar... Diğer sürücüler şaşkınla izledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 15:20
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    Birleşik Krallık'ta büyük bir köprüyü durma noktasına getiren trafik kazasına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İsmi açıklanmayan iki kadın sürücü otoyolda akan trafikte önce kaza yaptı. Ardından ise araçlarından inerek saç saça baş başa kavga etmeye başladı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Birleşik Krallık'ın Glasgow bölgesindeki Kingston Köprüsü'nde yaşanan kazadan dolayı trafik durdu. Kazaya karışan kadın sürücüler arasındaki gerilim tırmanınca ikili otoyolun üzerinde kavga etmeye başladı. Bir kamyonun önünde yaşanan kavgaya ait görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem yarattı.

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    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

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    Glasgow Live'ın haberine göre iki kadın arasında otoyolda devam eden yumruklu kavga nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine iki kadın sürücü arasında kavga sona erdi ve trafik yeniden açıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    trafik kazası Birleşik Krallık kavga kaza
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