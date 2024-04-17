İki kadın önce kaza yaptı! Sonra araçlarından inerek otoyolun ortasında kavga etmeye başladılar... Diğer sürücüler şaşkınla izledi

Birleşik Krallık'ın Glasgow bölgesindeki Kingston Köprüsü'nde yaşanan kazadan dolayı trafik durdu. Kazaya karışan kadın sürücüler arasındaki gerilim tırmanınca ikili otoyolun üzerinde kavga etmeye başladı. Bir kamyonun önünde yaşanan kavgaya ait görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem yarattı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Glasgow Live'ın haberine göre iki kadın arasında otoyolda devam eden yumruklu kavga nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine iki kadın sürücü arasında kavga sona erdi ve trafik yeniden açıldı.