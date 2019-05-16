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İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Adana'da iki kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü adliyeye sevk edilirken "Pişman değilim, çünkü benim suçum yok onlar çok hızlıydı kadran 280 de kaldı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlığı kavşağında 14 Mayıs günü meydana geldi. M.B. yönetimindeki hafif ticari araç D-400 karayolu kenarında kaldırımdan yola inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ömer Kaya (30) ve Nurullah Kaya'nın (25) bulunduğu motosiklet D-400 karayolundan Ceyhan istikametine doğru yola çıktı.

Motosiklet Asri Mezarlık kavşağına geldiği sırada hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca araca hafif şekilde vurup önce kaldırıma daha sonrada yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklette bulunan iki şahıs da metrelerce yükseğe uçup yere düştü. Düşmenin etkisiyle iki şahıs da ağır yaralandı. Yaralıların yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

kanran

Bu arada, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede motosikletin kadranının 280'de takılı kaldığı görüldü. M.B'nin polise verdiği ilk ifadede yola çıktıktan sonra motosikleti gördüğünü ancak çok hızlı geldiği için ne yapacağını şaşırdığını daha sonrada kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Sürücü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "pişman mısın" sorusuna "Pişman değilim çünkü onlar çok hızlıydı 280 kilometre hızla geliyorlardı" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Kadrandaki çubuk yerinden çıkmış 280 e gelmiş yanlış haber yapıyorsunuz
280 e ulaşılacak yol mu var ama sonuçta iki genç öldü ne olursa olsun hız felaket
@sertan_yildirim_2019 kadranın koptuğu yer bile belli, yerinden kopmuş 280in üzerine düşmüş, yok efendim çok hızlılarmış kadran 280e takışmışmış..
diyecek bişey yok, sen hatalı yola girmesen onlar ölmeyecekti, onlar kural dışı hız yapmasalardı kaza yapmayacaklardı, yani olay tavukmu yumurtadan yumurtamı tavuktan meselesi gibi.
Kadran yerinden çıkmış bence, 280 km. ?
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