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İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

Adana'nın Sarıçam ilçesinde otoyolda kamyon ve tırları durdurup sürücüleri soyan iki kadın ile çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren ve ona yardım eden zanlı adliyeye sevk edildi. 26 yaşındaki Cansu S. ve 24 yaşındaki kız kardeşi Necla G. isimli iki kız kardeş otoyola çıkarak bir tır sürücüsünü durdurdu. Fuhuş vaadiyle oyaladıkları tır sürücüsünün cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine tır sürücüsü H.K. polise kadınlarla ilgili şikayette bulundu.

Bu arada iki kadın Orhan Gazi Mahallesi'ne geldi. Burada Ali B. (23) genç kadınların yanına gelerek, "Siz burada ne geziyorsunuz yine hırsızlık mı yapacaksınız mahallemizden defolun gidin" diye bağırdı. Bunun üzerine genç kadınlar da Ali B.'ye karşılık verince aralarında kavga çıktı.

Şoförleri soyan kadınları mahalleden kovarken katil oldu

Kavgaya mahallede bulunan genç kadınların kardeşi K.S. ile kuzeni Yücel Gültekin (17) karıştı. Bu sırada Ali B.'nin arkadaşı Emre Ç.'de (29) gelince kavga büyüdü. Ali B. kavgada Yücel Gültekin'i bıçakladı. Gültekin bıçaklanınca taraflar olay yerinden kaçtı. Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine harekete geçip olaya karışan iki kadın kardeşleri K.S. ile cinayeti işleyen Ali B. ve arkadaşını gözaltına aldı.
Yaşı küçük K.S. çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlılar ise emniyette sorguya alındı. Ali B. kadınları mahallede görünce hırsızlık yapacaklarını düşünerek mahalleden gitmelerini istediğini bu nedenle kavga çıktığını erkekler gelince kendisini korumak için bıçak çektiğini bir anda Yücel Gültekin'i bıçakladığını öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi.
Genç kadınlar ise Ali B.'nin kendilerine saldırınca kardeşi ve kuzeninin kendilerini korumak istediğini kendilerinin hırsız olmadığını söylediği öğrenildi.
Yapılan incelemede genç kadınların hırsızlık, yağma, polise mukavemet, basit yaralama gibi bir çok olaydan suç kayıtları olduğu öğrenildi.
Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ali B. adam öldürmekten tutuklanırken, Emre Ç. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kavgaya neden olan genç kadınlar tır sürücüsünü soyduğu için "yağma" suçundan tutuklanırken, kavgaya karışan K.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Anahtar Kelimeler:
adana hırsız cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ERDOĞAN TÜRKİYEDE 17 YILDIR MADDİ KALKINMAYI SAĞLADI,,,ARTIK MANEVİ KALKINMAYI AYAĞA KALDIRMA GİRİŞİMİNE BAŞLAMAZSA.....PAPAYA HİZMET ETTİĞİ ŞÜPHESİ DERİNDEN OLUŞMAYA BAŞLADI OZAYDİN65......YÜZ BİNLERCE APART DAİRELER HRİSTİYAN FAHİŞE YUVASINA DÖNMEK ÜZERE DİKKAT.....
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