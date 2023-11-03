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    4. İki öğrenciyi öpüşmeye zorlayan öğretmen çocuk istismarıyla suçlandı! "Öğrenmek için buradalar" diyerek kendisini savundu

    İki öğrenciyi öpüşmeye zorlayan öğretmen çocuk istismarıyla suçlandı! "Öğrenmek için buradalar" diyerek kendisini savundu

    03.11.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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    İki öğrenciyi öpüşmeye zorlayan öğretmen çocuk istismarıyla suçlandı! "Öğrenmek için buradalar" diyerek kendisini savundu

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletindeki bir ortaokulda iki öğrenciyi öpüşmeye zorlayan öğretmen çocuk istismarıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. Ortaokul öğrencilerini öpüştürerek cinsel içerikli konuşmalarla teşvik eden öğretmen mahkemedeki ifadesinde "Öğrenmek için buradalar" diyerek kendisini savundu.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletindeki bir ortaokulda diğer çocukların gözü önünde öpüşme zorlanan 6. sınıf öğrencilerinin istismarı ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. KLAS'ın bildirdiğine göre, 29 yaşındaki Rasheda Rose isimli bir öğretmen 6. sınıf öğrencilerini diğer öğrencilerin önünde öpüşmeye zorladığı iddiasıyla iki kez çocuk istismarıyla suçlandı.

    SEVGİLİLERİNİN OLUP OLMADIĞINI SORDU

    Sınıfta tahtaya çıkarttığı biri kız biri de erkek olmak üzere iki öğrencisinin önce sevgilisi olup olmadığını soran Rose, ikilinin birbirini öpmesini istedi. Ebeveynlerin olayı öğrenerek olay hakkında şikayetçi olması üzerine Rose görevinden uzaklaştırılarak tutuklandı.

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