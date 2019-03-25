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İki tanker arasında sıkışan belediye personeli hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 08:49 | Son Güncelleme

Hatay’da, arızalanan park ve bahçe sulama aracına, bir başka araçtan su takviyesi yaparken tankerlerden birinin hareket etmesi sonucu iki tanker arasında kalan belediye personeli, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.Alınan bilgiye göre, olay, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde meydana geldi.

İki tanker arasında sıkışan belediye personeli hayatını kaybetti

Hatay’da, arızalanan park ve bahçe sulama aracına, bir başka araçtan su takviyesi yaparken tankerlerden birinin hareket etmesi sonucu iki tanker arasında kalan belediye personeli, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Arızalanan park ve bahçe sulama aracına bir başka araçtan takviye yaparken tankerlerden birinin hareket etmesi sonucu belediye personeli Ali Demir, iki tanker arasında sıkıştı. Tankerlerden biri daha sona park halinde bulunan 31 FV 080 ve 31 APV 33 plakalı otomobillere çarptı. Ardından da bir binanın bahçesine devrildi. İki tanker arasında kalarak yaralanan Demir, 10 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

İki tanker arasında sıkışan belediye personeli hayatını kaybetti

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