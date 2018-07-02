İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

Addison hastalığı böbrek üstü kabuğunun hasar görmesiyle ve böbrek üstü bezlerinin kortizol ve aldosteron adlı steroid hormonlarını yeteri kadar üretememesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Erken ergenliğe giren Emily'nin annesi çaresizce yardım bekliyor

1 / 12 Güney Galler'de yaşayan dört yaşındaki Emily McAuliffe'e, yapılan testlerden sonra Addison hastalığı tanısı kondu. Bozukluk adrenal bezlerinin yeterince steroid hormon üretmediği anlamına geliyor.

2 / 12 İki yaşındayken göğüsleri büyüyen, adrenal bez bozukluğu nedeniyle regl olan Emily'nin aynı zamanda duyusal işleme bozukluğu ve anksiyete bozukluğu da bulunuyor.

3 / 12 Emily'nin annesi Tam, ''Emily doğduğunda her şey normaldi. Ancak kısa zaman sonra inanması güç olan olaylar yaşadık. Dört haftalıkken sadece yedi günde 4 cm büyümüş, dört aylıkken bir yaşındaki bir kız gibi görünüyordu. Doktorlar bir virüsün bulaşmış olabileceğini söyledi. Her şeye bir cevapları vardı. Ancak, Emily'nin olağanüstü şeyler yaşadığını anlamıştık.

4 / 12 Bu zamana kadarki uygulanan tedavilerden bir sonuç alamadık. Geçtiğimiz ekim ayında yeni bir tedaviye başladık ama işe yaramadı. Bu ay regl olmadı olmadı ama meme büyümesi, vajinal, koltuk altı ve bacaklarındaki tüylenmeler giderek artıyor. Kızım bu yaşta ergenlik hormonlarıyl baş etmeye çalışıyor. Şimdi yeni bir tedavi daha uygulanacak ancak maliyetleri karşılamak için yeterli maddi gücümüz yok.

5 / 12 Kızımızın bedeni, diğer insanların kronolojik yaşının yaklaşık 4 yıl üstündeki kemik yaşından daha hızlı yaşlanıyor. Yardım bekliyorum'' diye konuşuyor.

6 / 12 Tüylenme sorunu olan ve vücudu koku salgılayan Emily'nin cildinde sivilceler de çıkmaya başladı. Emily McAuliffe, beş, pahalı hormon replasman tedavisi geçiriyor. Ve bu tedavi onun menopoza girmesine neden olacak.

7 / 12 Günlük hayatında bir çocuğun taşıyamacağı yükü üstlenen Emily'nin ailesi okula başlayacağı zaman 'farklı bir çocuk' gibi algılanmasından dolayı da oldukça endişeli.

8 / 12 Emily, 1.38 cm boyunda 45 kilogram ağırlığında.

9 / 12 ''Çocuğunuzun ağlamasını ya da acısını durduramazsanız, kendinizi başarısız hissedersiniz,'' diyen anne bir yardım eli ve benzer bir durumdan geçen diğer ailelerin desteğini bekliyor.

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