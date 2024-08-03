İki yıllık evli kadından şaşırtan itiraf! "Tek düşünebildiğim başka bir adamla eve gitmek"

Evli bir kadın, aklından geçen tek şeyin "rastgele bir adamla eve gitmek" olduğunu itiraf ettikten sonra, bir ilişki isteyip istemediği hakkında düşünmeye başladı.

2 YILLIK EVLİ KADIN İTİRAF ETTİ

Mumsnet'e konuşan kadın, kocasıyla yedi yıldır birlikte olduğunu ve iki yıl önce evlendiğini açıkladı. Ev hayatları harika olsa da, seks hayatları sadece "eh işte" ve son zamanlarda aklı başka yerlerde.

Kocasıyla buluştuğunda bile başka erkeklere göz koyan kadın, "Bu gece akşam yemeği için dışarıdaydım ve barda bir adam barın karşısından bana bakışlar atıyordu. Normalde fark etmezdim ama çok yakışıklıydı ve bana bakmak konusunda çok da kurnaz değildi."

Şimdi, başını çevirdikten sonra, kadın yön değiştirmeyi düşündüğünü söyledi ve, "Aklıma gelen tek şey bu rastgele adamla eve gitmek! Evlilikte çekimin kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Tutkulu bir hayat yerine mutlu/rahat bir hayat seçtiğimi hissediyorum." dedi.

"'Daha yumuşak, daha sert' demek zorunda kalmayacağım gerçekten iyi bir seks gecesi için çaresizim" diye itiraf etti.

Ancak diğer birçok kadın onu herhangi bir sadakatsizliğe karşı uyardı. "Rastgele tek gecelik ilişkiler... Erkekler de iyi olmak için özellikle motive olmuyorlar" diye açıkladı biri.

Başka biri şunu yazdı: "7 yıllık ilişkiyi aldatmak çok haksızlık."

Kadın, tepkileri sindirdikten sonra gönderisine geri döndüğünde, düşünmeye başladı: "Orgazmın bir evliliği bitirmek için bir sebep olmadığını düşünüyorum. Ama 20 yıl sonra da böyle hissedecek miyim?"