KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. İki yıllık evli kadından şaşırtan itiraf! "Tek düşünebildiğim başka bir adamla eve gitmek"

    İki yıllık evli kadından şaşırtan itiraf! "Tek düşünebildiğim başka bir adamla eve gitmek"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.08.2024 09:15
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    2 yıllık evli bir kadın, seks hayatından sıkıldığı için kocasını aldatmaması konusunda uyarıldı. Hatta kendisine bakan bir adamdan bile etkilendiğini itiraf etti.

    İki yıllık evli kadından şaşırtan itiraf! "Tek düşünebildiğim başka bir adamla eve gitmek"

    Evli bir kadın, aklından geçen tek şeyin "rastgele bir adamla eve gitmek" olduğunu itiraf ettikten sonra, bir ilişki isteyip istemediği hakkında düşünmeye başladı.

    2 YILLIK EVLİ KADIN İTİRAF ETTİ

    Mumsnet'e konuşan kadın, kocasıyla yedi yıldır birlikte olduğunu ve iki yıl önce evlendiğini açıkladı. Ev hayatları harika olsa da, seks hayatları sadece "eh işte" ve son zamanlarda aklı başka yerlerde.

    boşanmak

    Kocasıyla buluştuğunda bile başka erkeklere göz koyan kadın, "Bu gece akşam yemeği için dışarıdaydım ve barda bir adam barın karşısından bana bakışlar atıyordu. Normalde fark etmezdim ama çok yakışıklıydı ve bana bakmak konusunda çok da kurnaz değildi."

    iStock-1132898892

    Şimdi, başını çevirdikten sonra, kadın yön değiştirmeyi düşündüğünü söyledi ve, "Aklıma gelen tek şey bu rastgele adamla eve gitmek! Evlilikte çekimin kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Tutkulu bir hayat yerine mutlu/rahat bir hayat seçtiğimi hissediyorum." dedi.

    aşk5

    "'Daha yumuşak, daha sert' demek zorunda kalmayacağım gerçekten iyi bir seks gecesi için çaresizim" diye itiraf etti.

    Ancak diğer birçok kadın onu herhangi bir sadakatsizliğe karşı uyardı. "Rastgele tek gecelik ilişkiler... Erkekler de iyi olmak için özellikle motive olmuyorlar" diye açıkladı biri.

    iStock-1555115924

    Başka biri şunu yazdı: "7 yıllık ilişkiyi aldatmak çok haksızlık."

    Kadın, tepkileri sindirdikten sonra gönderisine geri döndüğünde, düşünmeye başladı: "Orgazmın bir evliliği bitirmek için bir sebep olmadığını düşünüyorum. Ama 20 yıl sonra da böyle hissedecek miyim?"

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    seks evlilik Aşk ilişkiler yaşam çift
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

    Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.