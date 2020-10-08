İkili ilişkiler ön planda... 8 Ekim 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
8 Ekim Perşembe günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
8 Ekim Perşembe günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 8 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar güne dair planlarınızda aksaklık, değişiklik olabilir. Ulaşımlara gecikmelere dikkat ederek hareket etmelisiniz. Bazı konuşmalar elinizde olmadan farklı yerlere gidebilir. Kelimelerinizi seçmeye, iki kez düşünerek konuşmaya özen gösterin.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konularda plan dışı değişiklikler olabilir. Gün içinde şartlara göre hareket etmekte fayda var. Bazı konularda isteklerinizi, hedeflerinizi sorgulama hali içinde olabilirsiniz.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygularınızda, ruh halinizde hızlı değişimler olabilir. Gün içinde anlık duygu durumlarıyla uzun vadeli kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Finansal konularda kaygı ve gerilim durumu oluşabilir.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar plan dışı durumlar ve değişiklikler içinde olabilirsiniz. Akışta kalmaya ve şartlara göre plan yapmaya çalışmalı. Bu saatten sonra ise iletişim trafiği artabilir, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar bazı ilişkilerde kontrol dışı durumlar olabilir. Geleceğe dair uzun vadeli kararlar almamalı, ilişkilerde yapılacak kritik konuşmaları ertelemeli. Bu saatten sonra finansal konularda iyileşmeler sağlanabilir. Yaşamı kontrol etme isteği artabilir.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kaygı ve panik durumlarına dikkat etmeli, aceleci olmaktan kaçınmalı, planlı hareket etmek için şartları zorlamamalı. Bu saatten sonra ise ilişkilerde önemli konuşmalar yapılabilir. Manipülasyon durumlarına dikkat etmeli.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkiler ön planda olmaya devam ediyor. İş ve özel hayatınızda pek çok görüşme içinde olabilirsiniz. Bu saatten itibaren ise finansal konular ve gelecek planlamaları öne çıkabilir.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sorgulama, kararsızlık ve merak hali artabilir. Stresli konular içerisinde olabilir, stres haline daha açık olabilirsiniz. Bu saatten itibaren ise şartlar ve koşullar elinizde olabilir. Sosyalleşebilirsiniz.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar her türlü ilişkide iletişime önem vermeli, sağlıklı iletişim kurmaya çalışmalısınız. İç dünyanızda gerilime daha açık olabilirsiniz. Finansal konularda ve aşk ilişkilerinde kaygıya dikkat. Empati ile hareket etme zamanı.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar sabırsızlık ve tahammülsüzlüğe dikkat etmeli, toleranslı olmaya çalışmalısınız. İş hayatında ve günlük planlarınızda kontrol dışı değişiklikler olabilir. Zorunluluklar ve mecburiyetler gündeme gelebilir.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkiler öne çıkabilir. Sorumluluklar ve görevler ile ilişkiler arasında denge kurmanız gerekebilir. Araçlarla ilgili sorunlara dikkat etmeli. İş ve özel hayatınızda kritik konuşmalar yapmanız gereken durumlar oluşabilir.
Bugün saat 18.45'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar gelecek kaygısı, finansal çabalar öne çıkabilir. Aile ilişkilerinde daha hassas ve empati odaklı olmakta fayda var. Bu saatten itibaren ise sosyalleşebilir, sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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