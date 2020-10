Merkür Retrosu geliyor... Ekim Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları!

AKREP BURCU EKİM 2020 AYLIK BURÇ YORUMU

Bu ay detaycı, meraklı ve sorgulayıcı yanınız her alanda öne çıkacak. Yüzeysellikten her zaman uzakken bu ay çok daha uzak olacak, her duyguyu daha yoğun yaşayacak, aklınıza düşen her fikri ve ihtimali daha çok dikkate alacaksınız.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Zorunluluklar ve mecburiyetler, gereklilikler ve yapılması gereken gündeminizi etkileyebilir. İş ve sosyal hayat arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Düşünmek, araştırmak ve bilgi toplamak yerine deneyim elde etmeye çalışıp, aksiyona geçmelisiniz.

14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Komplo teorilerinden, varsayımlardan, korkulardan kaçınmanız gereken bu retro ile, kendinizle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Zaaflarınızın, korkularınızın üzerine gitme, cesur olma zamanı. İlişkilerde gizli/etik dışı durumlardan kesinlikle kaçınmalı, bu durumların önemli karmalar yaratacağını unutmamalısınız.

16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gizli pek çok şeyin açığa çıkacağı bu tarih civarında, pek çok kişiyi daha iyi tanıyabilirsiniz.. EKİM AYI AYLIK AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI...