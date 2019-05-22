İkinci böbrek nakli ile hayata bağlandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- EDİRNE'de 10 yıl önce nakil yapılan böbreği vücudu kabul etmeyen böbrek yetmezliği hastası Orhan Durak (28), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan ikinci nakille sağlığına kavuştu.

​Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Orhan Durak'a, daha 9 aylıkken idrarın böbreğe kaçması sonucu oluşan enfeksiyonlar nedeniyle kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. 18 yıl boyunca ilaç tedavisi gören Orhan Durak'ın böbrekleri 2009 yılında iflas etti. Babası Hasan Durak'tan alınan böbrek, Orhan Durak'a nakledildi. Ameliyattan 1 saat sonra vücut böbreği kabul etmedi. 10 yıl boyunca haftanın 3 günü diyalize giren Durak, 7 ay önce ÇOMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne nakil için başvurdu. Bu süre zarfı içinde 3 kez sıra gelmesine rağmen doku uyumu olmayınca nakil gerçekleşmedi. Her geçen gün umutları tükenen Orhan Durak'a beklediği haber 11 Mayıs günü Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbrek Çanakkale'de Orhan Durak'a başarılı bir operasyonla nakledildi. Durak, tekrar sağlığına kavuştu. Nakil sonrası kana kana su içti.

'RİSK ALDIK'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Orhan Durak'ın daha önce böbrek nakli olması nedeniyle ikincinin riskli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Vücudun böbreği yüzde 90 reddetme ihtimali vardır. Biz aslında bir risk aldık. Çünkü başarısız bir nakil hikayesi vardı. Diğer durumlara göre ikinci nakilin reddolma ihtimali yüksekti. Orhan Durak'ın başka şansı da yoktu. Babasından canlıdan canlıya yapılan nakil reddolmuş. Tek şansıydı. Genç olduğu için biz de bu şansı kullanmak istedik. 11 Mayıs'ta böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Her şey yolunda. Takıldığı andan itibaren böbrek çalışmaya başladı. Tamamen sağlıklı bir duruma kavuştu."

'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Doğuştan beri böbrek yetmezliği yaşadığını belirten Orhan Durak ise, "Bebekliğimden beri mücadele ettim. Babamdan gerçekleştirilen nakil sonrası bir saat içinde vücut böbreği kabul etmedi. 10 yıl boyunca diyalize girdim. Bu süre içinde nakille ilgili birçok araştırma yaptım. Nakil işlemimi gerçekleştiren Cabir hocamı da haberlerden ve sosyal medyadan buldum. Ekibine ve kendisine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Artık normal insanlar gibi yaşayacağım. Haftada 3 gün diyalize girmeyeceğim. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

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