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  4. İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çiftçilerden 20 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karışan iki kardeş Mardin’de jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce Silvan’a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş, Diyarbakır’ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman’ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanları alarak kayıplara karıştı. M.A. ve A.A.’dan bir süre haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti.

Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu. Yapılan çalışmanın ardından M.A. ve A.A., ikna edilerek Mardin’in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim oldu.

Silvan Cumhuriyet Savcılığınca şüphelilerin Mardin Cumhuriyet Savcılığında SEGBİS ile ifadesi alındı. Daha sonra tutuklanma istemi ile Silvan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki kardeş, tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ikinci çiftlik bank dolandırıcılık

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