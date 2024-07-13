İkisi de cinsiyet değiştirdikten sonra 3 ay sonra evlendiler! "Eşimin çocuğu şaşkına döndü"

Sosyal medyada cinsiyet değiştirdikten sonra evlenen bir çift tartışma konusu yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya bölgesinde yaşayan ikiliden Jaymar Hill bir kadın olarak doğmuştu, eşi Ocean Banks ise daha önce bir erkekti. Ocean, Jaymar'ın vücudundaki yara izlerini fark edip bunların nereden geldiğini anında anladıktan sonra ikili konuşmaya başladı. İkilinin iletişimi hızla aşka dönüştü ve aralarındaki bağ yoğun bir romantizme yol açtı. Sadece üç ay sonra evlenmelerine sebep oldu.

Mutluluğu bulmalarına rağmen ikili, çevrimiçi ortamda nefret dolu yorumlara maruz kalıyor. İkili ilişkilerini sosyal medyada savunarak, "İlişkimizi yargılayan insanlara şunu söylüyorum: Elbette, sizin kendi fikriniz var ama bu bizim evimiz. Gerçekten çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.