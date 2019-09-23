"İkiyüzlülerden soracak hesabımız var"

Geçen 17 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan hizmetler ve gerçekleştirilen reformlarla Türkiye'yi egemenliğini her anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdiklerini vurgulayan Oktay, "Bunu maruz kaldığımız onca saldırıya, tuzağa ve tehdide rağmen yaptık. Sizlerle birlikte yaptık. Bugün 81 il 82 milyon dimdik ayaktaysak, bunu sizler gibi haktan, hakikatten yana olan vatandaşlarımıza ve 17 yılda katettiğimiz mesafeye borçluyuz. Artık vesayetlerin zayıflattığı kırılgan bir Türkiye değil, her türlü manipülasyona karşı dimdik ayakta kalan güçlü bir Türkiye var. Döviz kuru istikrarı yakaladı ve bankalar ardı ardına faiz indirimi açıklıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var." dedi.

Oktay, Türkiye'nin turizmde her gün kendi rekorlarını kırdığını ve 50 milyon turist rakamını aştıklarını aktardı.

Yıllık ihracatın 170 milyar doların üzerine çıktığına ve yükselmeye de devam etiğine dikkati çeken Oktay, "Her türlü oyunlara, her türlü saldırılara rağmen dimdik ayakta duran bir Türkiye ve ekonomi var. Çok daha iyiye gideceğiz. Bunu Boğazlayan da görecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Oktay, birilerinin son bir yılda "cari açık" diye tutturduğuna değinerek, cari açığın çok ciddi şekilde azaldığına işaret etti.

Milletin desteği ve fedakar kadroların gayretleriyle tüm badirelerin üstesinden birer birer geldiklerini ve gelmeye de devam ettiklerini belirten Oktay, ülkeyi kuşatmaya çalışan hain terör örgütlerinin yuvalarını da olmayan hayallerini de yer ile yeksan ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyledi.

- "Annelerin daha fazla ağlamasına izin vermeyeceğiz"

"Terör nerede olursa olsun, Fırat'ın doğusu veya batısı, yurt içi veya yurt dışı hiç fark etmez, her şekilde kaynağında bertaraf edeceğiz." dediklerini ve bunu yaptıklarını anlatan Oktay, şunları kaydetti: