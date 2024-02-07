İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli güzel haberi böyle duyurdu

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, 22 Ocak 2024 tarihinde ikiz bebeklerine kavuştu.

Ünlü çift, bebeklerine kendi babalarının isimlerini verdi. İkizlerden birinin ismi İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı. Doğduğu günden beri hastanede olan İbrahim Ayel'den müjdeli haber geldi.

TABURCU OLDU

Taze anne Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu duyurdu.

Şefkatli, oğullarının el ele tutuştukları fotoğrafı "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notu ile paylaştı.