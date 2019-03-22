KADIN

İkizi erkek olan kadınların yetişkinlikte sosyo ekonomik düzeyi düşüyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

ScienceDaily'nin haberine göre, ABD'de Northwestern Üniversitesi ile Norveç Ekonomi Okulunun yaptığı araştırma, erkek ikizi olan kızların, lise ve üniversiteden mezun olma, yetişkinlikte gelir, doğurganlık ve evlilik oranlarının, ikizi kız olanlardan daha düşük seviyede bulunduğunu ortaya koydu.

İkizi erkek olan kadınların yetişkinlikte sosyo ekonomik düzeyi düşüyor

İkizi erkek olan kızlarda, testosteron hormonuyla bağlantılı uzun süreli etkilerin gözlendiği bildirildi. Araştırma çerçevesinde Norveç'te 1967 ila 1978 yıllarında dünyaya gelen 13 bin 800 ikizle ilgili veriler incelendi.

4

Çalışma, ikizi erkek olan kadınların 32 yaşında, ikiz kızlarla kıyaslandığında liseden terk oranlarının yüzde 15,2 daha fazla, evlenme ve gelir seviyelerinin de sırasıyla yüzde 11,7 ve 8,6 daha düşük olduğu tespit edildi.

2

Yine erkek ikizi olan kadınlarda doğurganlıkta yüzde 5,8, üniversite mezuniyetinde de yüzde 3,9 düşüş gözlendi.

Çalışma ekibinde yer alan Krzysztof Karbownik, daha önce hiç kimsenin erkeklerin, kız ikizlerini nasıl etkilediği yönünde bu kadar geniş çaplı bir araştırma yapmadığını belirtti.

1

Ayrıntıları "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmanın, "erkek ikizlerden ana rahminde testosteron transferinin, kadın ikizlerin sosyo ekonomik düzeyini ve doğurganlığını azalttığı yönünde kanıt sunduğu" belirtildi.

İşte son trend! 'Ejderha kediler'İşte son trend! 'Ejderha kediler'
İnanılmaz doğum anı! Doğar doğmaz 'kahraman' olduİnanılmaz doğum anı! Doğar doğmaz 'kahraman' oldu
Sarı tülbent, tuzlama gibi geleneklerden uzak durun!Sarı tülbent, tuzlama gibi geleneklerden uzak durun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ikiz erkek ikizi olan kız

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'den yeni doktor dizisi geliyor!

Fox TV'den yeni doktor dizisi geliyor!

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Makyajsız hali şoke etti

Makyajsız hali şoke etti

Ünlü oyuncu 20 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

Ünlü oyuncu 20 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

İnanılmaz doğum anı! Doğar doğmaz 'kahraman' oldu

İnanılmaz doğum anı! Doğar doğmaz 'kahraman' oldu

Tüm vücudunu altın renge bürüdü

Tüm vücudunu altın renge bürüdü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölmek üzereyken bile onu düşünüyordu!

Ölmek üzereyken bile onu düşünüyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Doğumdan sonra tesadüfen öğrendi! Sorduğu ilk şey...

Doğumdan sonra tesadüfen öğrendi! Sorduğu ilk şey...

Kapalı kapılar ardında neler oluyor? Böyle hazırlanıyorlar

Kapalı kapılar ardında neler oluyor? Böyle hazırlanıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'El sallarsa sevinin' dediler, şimdi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor!

Down sendromlu kadın, bağımsızlığını işiyle yakaladı

Oğlunun saçından kolye yapmıştı şimdi siparişlere yetişemiyor

Oğlunun saçından kolye yapmıştı şimdi siparişlere yetişemiyor

Kadınlar 33 yaşından sonra annelerine benziyor

Niye böyle oldum demeyin çünkü nedeni bu!

Artık resmi olarak kanıtlandı! Kadınlar araba sürerken daha dikkatli

Tartışmaya son nokta konuldu! Kadınlar daha iyi araba kullanıyor

Yıllarca 'dalmaçyalı' damgası yedi, şimdi övgü dolu yorumlar alıyor! Genç kızın mesajı oldukça net: 'Kendinize güvenin'

Yıllarca 'dalmaçyalı' damgası yedi, şimdi övgü dolu yorumlar alıyor! Genç kızın mesajı oldukça net: 'Kendinize güvenin'

Sosyal medyada kadın! En çok tecavüz konuşuluyor

Şaşırtan sonuç! Tecavüz paylaşımı ilk sırada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.