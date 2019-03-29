HABER

İkizini kurtarmak isterken boğulan kişinin cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

İkizini kurtarmak isterken boğulan kişinin cenazesi defnedildi

Samsun'un Atakum ilçesinde, bedensel engelli ikizini kurtarmak için girdiği denizde boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Denizde boğulan Yunus Ünlü'nün (30) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden alınan cenazesi, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki baba ocağını götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yenidoğan Camisi'ne getirildi. Ünlü'nün cenazesi, cuma namazı vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Ünlü'nün babası Mahmut Ünlü ve yakınları ile Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Yunus Ünlü'nün hastanede tedavisi süren kardeşi Murat Ünlü ise cenazeye katılamadı.

- Olay

Dün, Atakum ilçesi Çobanlı Halk İskelesi'nde ailesini cep telefonundan görüntülü arayarak helallik isteyen bedensel engelli Murat Ünlü denize atlamış, ikiz kardeşini kurtarmak için iskeleye gelen Yunus Ünlü de suya girmişti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlarca sudan çıkarılan ikizlerden Yunus Ünlü, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Kayseri'ye inemeyen yolcu uçağı Ankara'ya indiKayseri'ye inemeyen yolcu uçağı Ankara'ya indi
Huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli çağ atladıHuzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli çağ atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atakum boğulma cenaze ikiz kardeş Samsun

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili genci rencide etti! Yetmedi kameraya alarak yayınladı

AK Partili genci rencide etti! Yetmedi kameraya alarak yayınladı

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.