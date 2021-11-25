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İklim değişikliği eşine en sadık türlerden 'albatroslarda boşanmaları artırdı'

25.11.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Falkland Adaları'nda yaşayan 15 binden fazla albatros üzerinde yapılan ve 15 yıl süren araştırmaya göre, havaların daha sıcak olduğu yıllarda, dünyanın eşine en sadık türlerinden biri olan albatroslar arasında boşanmalar artıyor. .

İklim değişikliği eşine en sadık türlerden 'albatroslarda boşanmaları artırdı'

İlişkiler sona erdiğinde bunun nedeni heyecanın kaybolması ya da birbirinize fazla zaman ayıramamanız olabilir.

Ancak iklim değişikliği de ayrılıklara yol açabilir mi?

Dünyanın eşlerine en sadık hayvanlarından albatroslar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, albatroslar "daha çok boşanıyorlar"

Bilim yayını Royal Society Journal'da yayımlanan arştırmada 15 yıllık bir süreçte Falkland Adaları'nda yaşayan 15.500 albatros çifti incelendi.

Albatrosların boşanması, insanlardaki aldatma gibi, eşlerden birinin bir başka albatrosla çiftleşmesiyle gerçekleşiyor.

İnsanlar gibi albatrosların da ilginç bir büyüme ve ilişkiye girmek için en iyi yolu bulmak adına deneme (bazen de yanılma) süreçleri var.

Ancak en nihayetinde kendilerine bir eş bulup, genelde yaşamlarının sonuna kadar birlikte oluyorlar.

Albatrosların sadece yüzde biri eş bulduktan sonra ayrılıyor. Bu oran örneğin İngiltere'deki boşanma oranlarından çok daha az.

Lizbon Üniversitesi'nden araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı Francesco Ventura "Tek eşlilik ve uzun vadeli ilişkiler albatroslarda sık görülen bir durum" diyor.

Ancak araştırmanın yapıldığı yıllarda, daha sıcak gecek dönemlerde albatrosların yüzde 8'i eşlerinden ayrıldı.

'Çevrenin zorladığı boşanma'

Çalışmada "çevre koşullarının zorladığı boşanmalar, iklim değişikliğinin pek dikkate alınmayan bir sonucu olabilir" deniyor.

Normalde albatroslardaki boşanma, üreyememeyle tetikleniyor. Bu yüzden bir sonraki çiftleşme mevsiminde yeni bir eş buluyorlar.

Ancak araştırmada, başarılı bir şekilde yavru sahibi olan çiftlerin de boşandıkları görüldü.

Albatross flying

Ventura, boşanmalardaki artışıı açıklayabilecek iki olası teori olabileceğini söylüyor. Bunlardan biri uzun mesafeli ilişkinin getirdiği zorluklar.

Isınan sular kuşları avlanmak için daha uzun süre ve mesafe uçmaya zorluyor.

Kuşlar çiftleşme mevsimine kadar dönmeyi başaramazsa, eşleri başka bir partnerle ürüyor.

Bir başka teori de, suların daha sıcak olması gibi daha zorlu koşullarda albatroslardaki stres hormonunun artması.

Ventura daha zorlu çiftleşme koşulları ve yiyecek azlığının, albatroslarda daha fazla stress yaratabileceğini ve çiftlerin "düşük performans" göstermekle suçlanabileceğini ve bunun da boşanmayı tetikleyebileceğini belirtiyor.

Two albatrosses

Araştırma, dünya genelindeki albatros nüfusunun tehdit altında olduğu bir dönemde yayımlandı.

2017'ye ait verilere göre yavrulayan albatros çiftlerinin sayısı, 1980'lı yıllara kıyasla yarı yarıya düştü.

Francesca Ventura, bunun Falkland Adaları'nda yakın vadeli bir tehdit olmadığını, ancak albatros sayısının kısıtlı oluğu diğer bölgelerde kaygı yarattığını belirtti.

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