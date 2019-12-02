İklim Değişikliği Taraflar Konferansı İspanya'da başladı

MADRİD (AA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) "Harekete geçme zamanı" sloganıyla 196 ülkeden temsilcinin katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı.

İklimsel acil sorunlarla yüzleşmek için uluslararası düzeyde en önemli siyasi forum olan COP25'te özel bir standı bulunan Türkiye'yi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı temsil ediyor.

Normalde Şili'de yapılması gereken ancak bu ülkedeki olaylar nedeniyle Madrid'e alınan COP25'in açılış konuşmasını konferansın başkanlığını yürüten Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt yaptı.

Schmidt, "Şili'de ve dünyada çevresel ve sosyal krizler yaşıyoruz. Bunları çözmek için toplum olarak bizi birleştiren değerlere dönmemiz gerekiyor. 'Harekete geçme zamanı' aslında bir slogan değil, ekonomik, sosyal ve aynı zamanda ahlaki sorumluluğu olan bir gereklilik." diye konuştu.

Diğer yandan COP25 dolayısıyla açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de iklim değişikliğini durdurma çalışmalarının "tamamen yetersiz" olduğunu vurguladı.