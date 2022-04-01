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İl il imsak vakti 2022! Diyanet Ramazan imsakiyesi! İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri sahur iftar saatleri!

01.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022! İl il imsak vakti arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyoor. 2022 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri sahur iftar saatleri araştırılıyor. İlk sahura kalkacak ve oruç tutacak vatandaşlar Diyanet tarafından açıklanan imsak bilgilerini öğrenmek istiyor. İmsak vakti, Ramazan ayında tutulacak orucun başlangıç ve bitiş zamanını belirtir. Oruç sebebiyle yeme içmeyi bırakmaya da imsak denmektedir. İşte il il imsak va

İl il imsak vakti 2022! Diyanet Ramazan imsakiyesi! İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri sahur iftar saatleri!

İl il imsak vakti 2022! Diyanet Ramazan imsakiyesi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri sahur iftar saatleri gündemde merak ediliyor. 11 ayın sultanı olarak kabul edilen ve Müslümanların ibadetlerle dolu geçireceği mübarek Ramazan ayında ilk sahur heyecanı başlıyor. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yarısı vatandaşlar ilk sahur için kalkacak ve niyetlerini edip oruçlarını tutmaya başlayacak. İşte Diyanet tarafından açıklanan Ramazan imsakiyesi!

İL İL İMSAK VAKİTLERİ!

Diyanet tarafından açıklanan bilgilere göre; bazı illerde imsak vakitleri şöyle:

2 NİSAN

İstanbul - 05:12

İl il imsak vakti 2022

Ankara - 04:59

İzmir - 05:25

SAHURDA OKUNACAK DUALAR!

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

İl il imsak vakti 2022

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

SAHUR ÖNEMİ NEDİR?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

ramaza


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Ramazan 2022
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