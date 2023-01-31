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İlaçlama sonrası hastanelik oldular! Bina tahliye edildi

31.01.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada yapılan ilaçlama sonrası 6 kişi zehirlendi. Bina tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi. Öte yandan zehirlenen 4 kişinin tedavisi olay yerinde yapılırken, 2 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

İlaçlama sonrası hastanelik oldular! Bina tahliye edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir apartmanın 15'inci katında bulunan dairede yapılan ilaçlamadan etkilenen 6 kişi zehirlendi. Bina tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edilirken, zehirlenen 6 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.

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Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Bir binanın 15'inci katında dairede yapılan ilaçlama çalışması sonrasında, diğer dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları etkilendi. İhbar üzerine bölgeye, polis, zabıta, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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6 kişinin etkilendiği olayda 2 kişi tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırılırken, 4 kişinin tedavisi de olay yerinde yapıldı. Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken ilaçlama firmasının yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Binada yapılan inceleme sonrası daire sakinleri evlerine dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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