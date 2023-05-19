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İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'erken seçim' yorum! Oy kullanmayan 8 milyon kişiye çağrı

19.05.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleriyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Önümüzdeki dönemin kim kazanırsa kazansın çok uzayacağına da inanmıyorum, bu çok açık' diyen Ortaylı, 'Yeniden seçim mi olur?' sorusuna 'Evet' yanıtını verdi. Ortaylı, ilk turda oy kullanmayan 8 milyon kişiye de çağrıda bulundu.

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'erken seçim' yorum! Oy kullanmayan 8 milyon kişiye çağrı

Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimine gidiyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur ile ilgili olarak Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"SEÇİM DÖNEMİYLE ORTAYA ÇIKAN YAPININ KISA SÜRECEĞİNDEN HERKES GİBİ EMİNİM"

"Önümüzdeki dönemin kim kazanırsa kazansın çok uzayacağına da inanmıyorum, bu çok açık" diyen Ortaylı şunları ifade etti:

"İktisadi şartlar, dünya şartları bazı konularda çok dirençli ve gerçekten kitlenin desteğini çok kazanmış iktidarları gerektirir ve maalesef siyasi yapımız –en önemlisi odur bence- Türkiye gibi artık mobil hale gelmiş, yüksek hareketlilik ve şeffaflık durumuna geçmiş bir toplumda etki gösterebilir. Mühim olan siyasettir, siyasetin başında olan insanların daha etkili, daha yetkili, daha çok milli iradeyi ve halkı temsil eden adamlar olması durumuna geçebiliriz. Tabii bu 2-3 haftada olmaz ama bu seçim dönemiyle ortaya çıkan yapının kısa süreceğinden herkes gibi eminim."

"ERKEN SEÇİM OLUR"

"Yeniden bir seçim mi olur diyorsunuz?" sorusuna Prof. Dr. Ortaylı, "Evet efendim. Onun için seçimden sonra yapacağımız röportaj artık yapılanmaların ve düzeltmelerin, radikal tedbirlerin nasıl olacağı üzerine olmalıdır" dedi.

OY KULLANMAYAN 8 MİLYON KİŞİYE ÇAĞRI: GELECEĞİNİZİ DÜŞÜYORSANIZ ORTAYA ÇIKARSINIZ

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Prof. Dr. Ortaylı, "Sandığa gitmeyen 8 milyon 352 bin seçmen var" ifadesi üzerine "Türkiye'de oy kullanmayan 8 milyon insana da şunu söylemek isterim; hani derler ya “Allah'ını seven çıksın ortaya”, hakikaten yurdunuzu seviyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız" diye konuştu.

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