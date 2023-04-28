İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! İran gezisinde bir anda karşısında gördü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyada seyahat anılarını paylaşarak kısa sürede 326 bin takipçiye ulaşmayı başaran Şeyma Büşra Gözdamga isimli gezgin Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüzünü gülümsetti. 2018 yılında İlber Ortaylı’nın “Evlenip de mobilyacı gezeceğinize dünyayı gezin” sözünü anımsatan Gözdamga, İran seyahati sırasında İlber Ortaylı’yla karşılaştığı anları çekerek sosyal medyadan paylaştı.
İran’da İber Ortaylı’yla karşılaştığı anları paylaşan Şeyma Büşra Gözdamga gönderisine, “Belki en güzel anı İlber Ortaylı’ya gezerken denk gelmekti” notunu ekledi.
Fenomen ismin gönderisi kısa sürede 11 milyon izlenmeye ulaştı. Genç gezginin gönderisi yüz binlerce beğeni toplarken yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi izlerken yüzlerinin güldüğünü yorumlarda söyledi.