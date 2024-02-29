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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye 10 basamak yükseldi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.02.2024 12:32
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerinde Türkiye'nin medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleştiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye 10 basamak yükseldi

Altun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu başarısının altında yatan nedenleri, uluslararası ölçekte artan kapsayıcılık, etkinlik, güvenilirlik ve erişilebilirlik olarak sıraladı.

altunn

"TÜRKİYE, 2020 YILINDAN BU YANA PERFORMANSINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER ARASINA GİRDİ"

Altun'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerine göre Türkiye, medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleşti.

Ülkemizin endekslere yansıyan bu performans artışında, medya ve iletişim alanındaki çalışmalarımızın uluslararası ölçekte artan kapsayıcılığı, etkinliği, güvenilirliği ve erişilebilirliği belirleyici faktörler oldu.

Aynı endeksin “Etki alanı” kategorisinde ise 13. sırada yer alan ülkemizin, yüksek performansı uluslararası ilişkilerde elde edilen başarının yanı sıra sahip olduğu zengin kültürel miras değerlerine bağlı olarak gerçekleşti.

Diplomatik girişimler, ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyonlar ve ulus markalama alanlarında uygulanan başarılı iletişim stratejilerinin de etkisiyle Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi’nde 2020 yılından bu yana performansını en çok artıran ülkeler arasına girmeyi başardı."


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Türkiye Fahrettin Altun
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