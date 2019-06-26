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Ilgaz Tüneli'nde tatbikat yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yapılacak tatbikat nedeniyle Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüp, yarın 14.30-16.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak

Kastamonu- Çankırı kara yolunda bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bir yönü, tatbikat nedeniyle yarın 2 saat trafiğe kapalı olacak.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu-Ilgaz-Çankırı kara yolunun 71. kilometresinde bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yarın tatbikat yapılacağı belirtildi.

Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün 14.30-16.30 saatlerinde tatbikat nedeniyle trafiğe kapatılacağı bildirilen açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin belirtilen saatlerde Ilgaz Dağı güzergahını kullanmaları istendi.

Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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ılgaz dağı Ilgaz Tüneli KASTAMONU

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