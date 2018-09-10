'İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar güzellik uğruna bu yapılır mı?' dedirttiler!

Yaptıkları manikür tasarımlarıyla çok konuşulan güzellik salonu Nail Sunny bu kez tırnakları el şeklinde yaptı. 222 binden fazla görüntüleme ve binlerce yorum alan videoda olumlu olumsuz birçok görüş yer alıyordu.

Kullanıcılardan bazıları 'sadece neden?' diye soruyorum diye yorum yaparken, bazıları 'bu tırnakları seviyorum. Düz tırnaklardan farklı bir şey görmek güzel'' dedi. 'Ne kadar çok boş vaktiniz var! İlgiden ne yapacağınızı şaşırdınız' yorumları da bir hayli fazlaydı.

Güzellik merkezinin Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Takipçi sayısına bakılırsa Nail Sunny'nin bir sonraki tasarımı merakla bekleniyor.

Bu tuhaf manikülerden birini deneyebilir misiniz, yoksa geleneksel maniküre devam diyenlerden misiniz?



