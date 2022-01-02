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İlginç olay! Canını kurtarmak için ağaca tırmandı

02.01.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca çıkarak canını kurtardı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın yardımına köy sakinleri koştu.

İlginç olay! Canını kurtarmak için ağaca tırmandı

Sivas’ın Ulaş ilçesi Karaşar köyünde ilginç bir olay gerçekleşti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak yiyecek bulmak için indiği köyde çoban köpekleri tarafından kovalanmaya başladı. Canını kurtarmak için ağaca çıkan vaşağın yardımına köy sakinleri koştu. Köpeklerin sesini duyan köy sakinleri vaşağın ağaçtan inmesi için köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

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Köpekler uzaklaştıktan vaşak ağaçtan inerek gözden kayboldu. Vaşağın ağacın dalındaki halleri ise köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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