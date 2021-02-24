İlginç teklif: Bize aşı bağışlayın size hemşire gönderelim

Asya'nın koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerinden biri olan Filipinler, sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkma yasağını gevşetse de ülkeden ayrılmak isteyen tıbbi uzmanların sayısını yılda 5 bin ile sınırlı tutuyor.

Filipinler Çalışma Bakanlığı uluslararası ilişkiler departmanı direktörü Alice Visperas, ülkesinin İngiltere ve Almanya'dan gelen aşı karşılığında söz konusu kısıtlamayı (hemşirelerin yurt dışına çıkışı) kaldırmaya açık olduğunu söyledi.

Bu aşıların da özellikle yurt dışında çalışanların aşılanması için kullanılabileceği dile getirildi.

Hemşireler, yurt dışında çalışan ve ülke ekonomisine yıllık ortalama 30 milyar dolar katkı sağlayan milyonlarca gurbetçinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Visperas, yaptığı açıklamada, olası anlaşmaya bağlı olarak sağlık çalışanlarının yurtd ışına çıkması konusundaki sınırlamayı kaldırmayı düşündüklerini ifade etti.

İngiltere, dünyanın altıncı en yüksek koronavirüs ölüm oranı ve pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele ederken Almanya küresel çapta en fazla vakaya sahip 10'uncu ülke konumunda.