HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken iddia

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2020 07:55 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'li İlhan Kesici'nin partisi aday göstermezse yüz bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken iddia

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 37'nci Olağan Kurultay'ın etkileri sürerken, parti kulislerini hareketlendiren iddialar peş peş geldi.

Dün Muharrem İnce'nin yeni parti kurmak için çalışmalara başladığı iddiası parti kulislerinde şok etkisi yaratırken, bugün ise İlhan Kesici hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti.

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında CHP'li İlhan Kesici'nin partisi aday göstermezse yüz bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacağını yazdı.

Öte yandan Hakan, Muharrem İnce'nin ise CHP'de kalacağını iddia etti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
AK Parti'den sosyal medya düzenlemesi açıklamasıAK Parti'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması
Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra... Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...

En Çok Okunan Haberler

Kupa Trabzonspor'un!

Kupa Trabzonspor'un!

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

Sosyal medya ayağa kalktı: Gamze'ye ses ol

Sosyal medya ayağa kalktı: Gamze'ye ses ol

İlginizi Çekebilir

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Diğer Haberler
'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı' ile ilgili dikkat çeken anket sonucu

Anket sonucunda Mansur Yavaş öne çıktı

Muharrem İnce yeni parti mi kuruyor? Ankara'yı hareketlendiren iddia

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Rejim tartışmasıyla ilgili yeni haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlık duyuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan rejim tartışmasından rahatsızlık duyuyor

TBMM tatile girdi!

TBMM tatile girdi!

Son dakika: Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Erdoğan'a Sümela telefonu

Fener Rum Patriği'nden Erdoğan'a telefon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.