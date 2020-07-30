İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken iddia

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 37'nci Olağan Kurultay'ın etkileri sürerken, parti kulislerini hareketlendiren iddialar peş peş geldi.
Dün Muharrem İnce'nin yeni parti kurmak için çalışmalara başladığı iddiası parti kulislerinde şok etkisi yaratırken, bugün ise İlhan Kesici hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti.
Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında CHP'li İlhan Kesici'nin partisi aday göstermezse yüz bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacağını yazdı.
Öte yandan Hakan, Muharrem İnce'nin ise CHP'de kalacağını iddia etti.