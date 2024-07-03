İlişki kriterleri tartışmalara neden oldu! "Ben sadece yaşımın yarısı kadar olan erkeklerle çıkıyorum"

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan bir kadın TikTok'tan yaptığı flört tavsiyeleri sayesinde kullanıcıların ilgisini çekti. 3.000'den fazla beğeni toplayan viral bir paylaşımda 47 yaşındaki kadın, kendi yaşının yarısında erkeklerle ilişki yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Yaşıtlarının kendilerine bakmadığını ve fiziksel olarak aktif olmadığını dile getiren 47 yaşındaki kadın, "Ben sadece yaşımın yarısı kadar olan erkeklerle çıkıyorum. Yaşıtlarım fiziksel olarak aktif kalmıyorlar. Bunlar çekiciliğin temel prensipleri. Ve sonra kendimi en iyi şekilde hissetmemi ve görünmemi sağlayacak yaşam tarzından ödün vermeye yanaşmıyorum.Bölgemde karşılaştığım benim yaşlarımdaki erkekler savaş yaraları almış durumda ve bundan ders çıkarmak ve iyileşmek için çaba göstermeye istekli değiller. Mizah anlayışları yok. Yaşama sevinci ve entelektüel merakları yok. Sıkıcılar." dedi