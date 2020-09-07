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İlişki uzmanından tavsiyeler: Erkeklerin ilk buluşmada asla yapmaması gereken hareketler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsel ilişki uzmanı Nadia Bokody, hoşlandığı kadından ikinci kez buluşmak isteyen erkeklere ilk buluşmada asla yapılmaması gereken hareketleri sıraladı.

İlişki uzmanından tavsiyeler: Erkeklerin ilk buluşmada asla yapmaması gereken hareketler

İlk buluşmalar hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zordur. Ne giyeceğim sorunsalı, nerede yemek yesek kaosu derken stresten el ayak titremeye başlar. Cinsel ilişki uzmanı Nadia Bokody, herkesin merak ettiği ilk buluşmada asla yapılmaması gerekenleri sıraladı. Şanslı ikinci, üçüncü, hatta dördüncü randevuyu elde etmek için akılda tutulması gereken 8 önemli nokta olduğunu söyleyen Bokody, ilk buluşmada her şeyden önce ağız ve diş hijyenine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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GARSONA KARŞI NAZİK OLUN

İlk randevuların her zaman çok önemli olduğunu söyleyen ilişki uzmanı, iki tarafta birbirini derinlemesine inceleyecektir diyor. Bu sürede garsona ters davranırsanız kaba biri olduğunuz düşünülecektir dedi.

AĞIZ HİJYENİ HAYATİ ÖNEMDE

“İlk buluşmada öpüşme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz” diyen Bokody, “nefesiniz kötüyse, muhtemelen sizi bir daha öpmek istemeyecektir. Bu ilk ve son randevunuz olacaktır.” dedi.

SORU SORMAYI UNUTMAYIN

Cinsel ilişki uzmanı: "Soru sormak, gerçekten kim olduğu hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen biri olduğunuzu anlatmanın harika bir yoludur. Büyük bir etki yaratıyor. Kendisini duyulduğunu ve özel hissetmesini sağlıyor."

KONUŞURKEN HEYECANINIZI DİZGİNLEYİN

Bokody, sohbet ederken sözünü kesmek iyi bir ilk izlenim bırakmayacağı için söylediklerini bitirmesini beklemeyi ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

YEMEK TERCİHİNE KARIŞMAYIN

Kadınlar her zaman ne yedikleri hakkında yorumlar duyar ve bunu ilk randevuda yapmak duymak onun için sinir bozucu olacaktır.

AŞIRIYA KAÇMAYIN

İlk randevunun heyecanıyla yapılan bazı şirinlikler göz ardı edilebilir ama içkinin fazlası kendinize güvenmiyormuşsunuz gibi bir mesaj verebilir.

BUNU ASLA YAPMAYIN

Cinsel ilişki uzmanı Bokody, ilk buluşmada asla ama asla fazla konuşup eski sevgililerinizden bahsedilmemesi gerektiğinin altını kalın bir şekilde çiziyor.

HESABI ÖDEMESİNE ASLA İZİN VERMEYİN

Son yılların en çok gündeme gelen tartışma konularından biri olan hesabı kim ödemeli konusunda Bokody, ilk randevuda hesabı kesinlikle erkeğin ödemesi gerektiğini söylüyor.

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