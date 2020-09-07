İlişki uzmanından tavsiyeler: Erkeklerin ilk buluşmada asla yapmaması gereken hareketler

İlk buluşmalar hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zordur. Ne giyeceğim sorunsalı, nerede yemek yesek kaosu derken stresten el ayak titremeye başlar. Cinsel ilişki uzmanı Nadia Bokody, herkesin merak ettiği ilk buluşmada asla yapılmaması gerekenleri sıraladı. Şanslı ikinci, üçüncü, hatta dördüncü randevuyu elde etmek için akılda tutulması gereken 8 önemli nokta olduğunu söyleyen Bokody, ilk buluşmada her şeyden önce ağız ve diş hijyenine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

GARSONA KARŞI NAZİK OLUN

İlk randevuların her zaman çok önemli olduğunu söyleyen ilişki uzmanı, iki tarafta birbirini derinlemesine inceleyecektir diyor. Bu sürede garsona ters davranırsanız kaba biri olduğunuz düşünülecektir dedi.

AĞIZ HİJYENİ HAYATİ ÖNEMDE

“İlk buluşmada öpüşme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz” diyen Bokody, “nefesiniz kötüyse, muhtemelen sizi bir daha öpmek istemeyecektir. Bu ilk ve son randevunuz olacaktır.” dedi.

SORU SORMAYI UNUTMAYIN

Cinsel ilişki uzmanı: "Soru sormak, gerçekten kim olduğu hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen biri olduğunuzu anlatmanın harika bir yoludur. Büyük bir etki yaratıyor. Kendisini duyulduğunu ve özel hissetmesini sağlıyor."