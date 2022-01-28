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İlişkilerinde sorun yaşadığını itiraf eden model Cris Galera, çözümüyle şaşırttı! “Erkekler daha az korksun diye..."

28.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Cris Galera, kendisinin çok güzel ve seksi olduğunu söyleyerek bu durumun ikili ilişkilerde sorun yarattığını dile getirdi. Çözümünü ise sosyal medyadan açıkladı, takipçilerini şaşırttı.

İlişkilerinde sorun yaşadığını itiraf eden model Cris Galera, çözümüyle şaşırttı! “Erkekler daha az korksun diye..."

OnlyFans modeli Cris Galera, erkeklerden bıktığı için kendisiyle evlenerek sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 90 gün içinde kendisiyle de boşanan Galera, ikili ilişkilerin dinamiklerini çözdüğünü iddia etti. Çok güzel ve seksi olduğu için erkeklerin ondan korktuğunu dile getiren Galera, daha az güzel görünmek için sahte gözlük taktığını iddia etti.

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“ONLARIN ŞANSINI ARTTIRMAK İSTEDİM”

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Erkeklerin onu ilk gördüklerinde kendilerine güvenemediklerini ifade eden Galera, “Erkekler benden uzak durmayı tercih ediyor. Çok güzel ve seksi olduğum için sanki hiç şansları yokmuş gibi düşünüyorlar” dedi.

Yaşadığı kötü durumdan kurtulmak için Galera, gözlük takmaya başladığını söyledi. 33 yaşındaki model, ihtiyacı olmamasına rağmen gözlük takmasını ise, “Daha akıllı görünüyorum. Bu yüzden sadece fiziksel görüntüm nedeniyle beni yargılamayacaklar” sözleriyle anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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