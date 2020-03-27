İlk defa duyacağınız diş beyazlatma yöntemleri! Kabartma tozu...

Reklamlarda görülen bembeyaz gülüşlere neredeyse bütün insanlar özenir. Hatta diş beyazlatma uygulamaları ve tekniklerini araştırmaya başlarlar. Piyasada dişleri beyazlattığını vadeden pek çok

ürün bulunuyor. Anında dişleri beyazlatan diş fırçaları, diş macunları ve kürlerin yanında; kişiler doğal yollarla diş beyazlatma formüllerini araştırıyorlar. Peki, anında diş beyazlatmak için evde uygulayabileceğiniz yöntemler nelerdir? Diş beyazlatma için bitkisel çözümler var mı? İşte, doğal diş beyazlatma yöntemlerine dair merak edilen detaylar… DİŞ BEYAZLATMAK İÇİN EVDE KULLANILACAK DOĞAL MALZEMELER NELERDİR? Çoğu kişinin dişleri sigara, kahve gibi alışkanlıklar nedeniyle dış etmenler ile zaman içerisinde sararır ve lekeler oluşmaya başlar. Parlaklığını kaybeden dişlerin yıpranmasının önün geçmek için herkesin evde kolayca bulabileceği mucizevi ürünler kullanılabilir. Diş temizliğinde genellikle limon ve karbonat kullanımı öne çıkar. Asit özelliğinin yüksek olması nedeniyle dişlere zarar verme ihtimaline karşı bu ürünler haftada en fazla 2-3 kez kullanılması daha sağlıklı olur.

Limon+ Kabartma Tozu Bir paket hazır kabartma tozunu bir kabın içerisine boşaltın ve üzerine yarım limon suyunu ekleyin. Dişleri bu karışım ile 2-3 dakika boyunca nazik bir şekilde fırçalayın. Sirke+ Kabartma Tozu 1 yemek kaşığı kabartma tozunun içerisine 2 çay kaşığı sirke ekleyin. Sirke tamamen sizin isteğinize bağlı olarak elma veya üzüm sirkesi olarak seçilebilir. Sirke ve kabartma tozu macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve ayda 1-2 kez dişlerinize uygulayın. Karbonat+ Himalaya Tuzu+ Elma Sirkesi 1 tatlı kaşığı karbonat, çeyrek çay kaşığı Himalaya tuzu ve çeyrek çay kaşığı elma sirkesini bir kapta karıştırın. Tuz ve karbonat eriyip macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Karbonat+ Adaçayı+ Limon 1 yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı öğütülmüş adaçayı ve yarım limon kabuğunun rendesini karıştırın. Karışımı nazik bir şekilde dişlerinize uygulayın. Muz Kabuğu Dişlerinizi macun ile fırçaladıktan sonra potasyum, magnezyum ve manganez bakımından zengin olan muz kabuğu ile 2 dakika boyunca ovun. Ardından muz kabuğu kalıntılarını temizlemek için macunsuz

nemli bir diş fırçasından yardım alın.