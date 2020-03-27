İlk defa duyacağınız diş beyazlatma yöntemleri! Kabartma tozu...

Reklamlarda görülen bembeyaz gülüşlere neredeyse bütün insanlar özenir. Hatta diş beyazlatma uygulamaları ve tekniklerini araştırmaya başlarlar. Piyasada dişleri beyazlattığını vadeden pek çok
ürün bulunuyor. Anında dişleri beyazlatan diş fırçaları, diş macunları ve kürlerin yanında; kişiler doğal yollarla diş beyazlatma formüllerini araştırıyorlar. Peki, anında diş beyazlatmak için evde uygulayabileceğiniz yöntemler nelerdir? Diş beyazlatma için bitkisel çözümler var mı? İşte, doğal diş beyazlatma yöntemlerine dair merak edilen detaylar…
Çoğu kişinin dişleri sigara, kahve gibi alışkanlıklar nedeniyle dış etmenler ile zaman içerisinde sararır ve lekeler oluşmaya başlar. Parlaklığını kaybeden dişlerin yıpranmasının önün geçmek için herkesin evde kolayca bulabileceği mucizevi ürünler kullanılabilir. Diş temizliğinde genellikle limon ve karbonat kullanımı öne çıkar. Asit özelliğinin yüksek olması nedeniyle dişlere zarar verme ihtimaline karşı bu ürünler haftada en fazla 2-3 kez kullanılması daha sağlıklı olur.
Bir paket hazır kabartma tozunu bir kabın içerisine boşaltın ve üzerine yarım limon suyunu ekleyin. Dişleri bu karışım ile 2-3 dakika boyunca nazik bir şekilde fırçalayın.
1 yemek kaşığı kabartma tozunun içerisine 2 çay kaşığı sirke ekleyin. Sirke tamamen sizin isteğinize bağlı olarak elma veya üzüm sirkesi olarak seçilebilir. Sirke ve kabartma tozu macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve ayda 1-2 kez dişlerinize uygulayın.
1 tatlı kaşığı karbonat, çeyrek çay kaşığı Himalaya tuzu ve çeyrek çay kaşığı elma sirkesini bir kapta karıştırın. Tuz ve karbonat eriyip macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin.
1 yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı öğütülmüş adaçayı ve yarım limon kabuğunun rendesini karıştırın. Karışımı nazik bir şekilde dişlerinize uygulayın.
Dişlerinizi macun ile fırçaladıktan sonra potasyum, magnezyum ve manganez bakımından zengin olan muz kabuğu ile 2 dakika boyunca ovun. Ardından muz kabuğu kalıntılarını temizlemek için macunsuz
nemli bir diş fırçasından yardım alın.
1 çay kaşığı kabartma tozu ve yarım çay kaşığı Hindistan cevizi yağını bir kapta karıştırın. Bu macun ile dişlerinizi haftada iki kez fırçalayın ve sonrasında ılık su ile durulayın.
1 çay kaşığı zerdeçal, yarım yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1-2 damla nane esansını macun kıvamına gelene kadar harmanlayın. Karışımla dişlerinizi fırçalayın ve durulamadan önce 3-5 dakika
bekleyin.
2-3 adet çileği temiz bir kapta macun haline gelene kadar ezin. Ezme haline getirdiğiniz çilek ile dişlerinizi fırçalayın. 3-5 dakika karışımı bekletin ve ardından ağzınızı su ile çalkalayın.
Havanda 1 yemek kaşığı adaçayını dövün ve içerisine 1 çay kaşığı karbonat ve tarçın ile karıştırın. Islattığınız bu karışıma batırdıktan sonra fırçalayabilirsiniz.
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