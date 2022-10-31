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  4. İlk defa ekilen Şeker Sorgumu yem ihtiyacını karşılayacak

İlk defa ekilen Şeker Sorgumu yem ihtiyacını karşılayacak

31.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta hayvancılığın önemli girdilerinden birisi olan kaba yem ihtiyacının karşılanması için alternatif ürün olarak ekimi yapılan şeker sorgumu bitkisi, verimi ve kalitesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

İlk defa ekilen Şeker Sorgumu yem ihtiyacını karşılayacak

Yozgat’ın Çekerek ilçesi İshaklı köyünde ilk defa ekimini yaptığı şeker sorgumu bitkisinin ikinci hasadını yaptığını belirten çiftçi Mehmet Zergi, 20 dekar alandan yaklaşık 320 tona yakın verim beklediğini söyledi. Zergi, “Şeker sorgumu bitkisinin ilk hasadını ağustos ayının başında yaptık. Şu an ikinci hasadını yapmaktayız. Bu bitki 3 ayda yetişiyor.

Bölgemizde iki kez de hasadı yapılıyor, kaba yem bitkisi olarak kullanıyoruz. Bu bitkiyi bölgemizde hayvancılık yapan herkese tavsiye ediyorum.” dedi.

Hayvanlarım yem ihtiyacını karşılamak için şeker sorgumu ekimi yaptıklarını ifade eden Seyit Ahmet Yılmaz ise, “Çok verimli ikinci hasadını yapıyoruz dekara 5 ton kadar alıyoruz, 20 dönüm ektim. Bütün hayvancılara ve çiftçilere tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.

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