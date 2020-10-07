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  4. İlk kez görüntülendiler! Bu kabilenin özelliği şaşkına çeviriyor

İlk kez görüntülendiler! Bu kabilenin özelliği şaşkına çeviriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

17 binden fazla adadan oluşan Endonezya çok özel bir ülke. Dünyanın en büyük ada ülkesi olarak kabul edilen Endonezya'da 350'den farklı dil konuşuluyor. Korchnoi Pasaribu'nun objektifinde yer alan kareler de ise yerli halkın farklı bir özelliği vurgulanıyor.

İlk kez görüntülendiler! Bu kabilenin özelliği şaşkına çeviriyor

Endonezya kabilesinin genetik bir şansı nedeniyle göz alıcı bir özelliği bulunuyor.
Buton Adası'ndaki kabilenin üyeleri, pigmentasyonu etkileyen Waardenburg Sendromuna sahip.

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Sendrom işitme kaybına neden oluyor ve gözlerinde son derece nadir görülen elektrik mavisi rengine sahip olmalarını sağlıyor.

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Waardenburg sendromu, 42.000 kişide 1 kişide bir şekilde mevcut olduğu tahmin edilen kalıtsal bir genetik mutasyondur.

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Göz pigmentasyonu farklı renkteki gözlere neden olmasının yanı sıra işitme kaybına da yol açabiliyor.

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Buton kabilesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan jeolog Korchnoi Pasaribu tarafından 17 Eylül'de adaya yaptığı ziyaret sırasında fotoğraflandı.

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Pasaribu, mavi gözlü kabileyi çok benzersiz oldukları için ilham verici bulduğunu söyledi.

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