İlk kez görüntülendiler! Bu kabilenin özelliği şaşkına çeviriyor

Endonezya kabilesinin genetik bir şansı nedeniyle göz alıcı bir özelliği bulunuyor.

Buton Adası'ndaki kabilenin üyeleri, pigmentasyonu etkileyen Waardenburg Sendromuna sahip.

Sendrom işitme kaybına neden oluyor ve gözlerinde son derece nadir görülen elektrik mavisi rengine sahip olmalarını sağlıyor.

Waardenburg sendromu, 42.000 kişide 1 kişide bir şekilde mevcut olduğu tahmin edilen kalıtsal bir genetik mutasyondur.

Göz pigmentasyonu farklı renkteki gözlere neden olmasının yanı sıra işitme kaybına da yol açabiliyor.

Buton kabilesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan jeolog Korchnoi Pasaribu tarafından 17 Eylül'de adaya yaptığı ziyaret sırasında fotoğraflandı.

Pasaribu, mavi gözlü kabileyi çok benzersiz oldukları için ilham verici bulduğunu söyledi.





