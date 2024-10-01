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İlk kez söyledi: 'Başka bir oyuncu olacaktı!' Kenan İmirzalıoğlu Ezel rolünü nasıl aldığını anlattı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.10.2024 10:57
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Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin başrolü paylaştığı 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisinin Ömer'i(Ezel) Kenan İmirzalıoğlu, Kafa TV'nin yeni programı Fenomen'de karakterini anlattı. Ünlü oyuncu nasıl Ezel olduğunu açıkladı.

İlk kez söyledi: 'Başka bir oyuncu olacaktı!' Kenan İmirzalıoğlu Ezel rolünü nasıl aldığını anlattı!

Uzun yıllar başarılı yapımlarda yer alan ve unutulmaz karakter Ezel'e hayat veren Kenan İmirzalıoğlu, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki yeni programı Fenomen'e katıldı. Programda Ezel'i ve Ömer'i dizinin perde arkasını anlatan İmirzalıoğlu, Ezel rolünü nasıl aldığını anlattı.

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"FARKLI OYUNCUYLA YOLA DEVAM EDECEKLERDİ"

Nasıl Ezel olduğunu anlatan Kenan İmirzalıoğlu, dizi proje aşamasındayken askerde olduğu için yapımcının başka biriyle yola devam edeceğini söyledi. Ünlü oyuncu, "O dönemde yapımcımız Kerem Çatay hem de ben askerdeydim. İletişime geçiyorlar fakat benim askerde olduğumu öğreniyorlar. 'Bir sene bekleyemeyiz. Başka biriyle yola devam edelim' diyorlar. İçlerine sinmiyor ve beni beklemeye karar veriyorlar. Ben askerden geliyorum o sırada okumuş bir arkadaşım bana söylemişti 'İlla oku bu projeyi' dedi." sözleriyle aslında Ezel'in başka bir oyuncu tarafından canlandırılabileceğini belirtti.

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"BAŞKA YAPIMCIYLA ANLAŞMAK ÜZEREYDİM"

İmirzalıoğlu, "Benim de o sıra başka bir yapımcıyla 'beraber çalışabiliriz' gibi bir flörtüm vardı. Senaryoyu o yüzden okumak istemiyordum. Sonra senaryoyu okudum ve çok etkilendim. O yapımcı mayıs ayına kadar süre verdi. Onun senaryosu geldi, okudum. 'Hala bu. Ezel, müsaadeni istiyorum ben bu işi yapacağım' dedim. Ezel hayatıma öyle girdi." ifadelerini kullandı.

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"Ezel'in çok farklı draması, zekası vardı. Bugüne kadar Türk dizilerinde görmediğimiz bir matematikte yazılmış. Her problemle başa çıkabilecek bir adam. Güzü, zekası, becerisi olan bir adamın aşkından dolayı bir anda elinin ayağının boşalması, 'Unutamıyorum' diyerek gözlerinin dolması... Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, ihanete uğramasına rağmen tutkulu aşkı beni çok etkilemişti." sözleriyle Ezel'i anlattı.

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