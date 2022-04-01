İlk oruç ne zaman? Cumartesi günü oruç tutulacak mı? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi!

İlk oruç tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. İlk oruç ne zaman? Cumartesi günü oruç tutulacak mı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 2022 Ramazan imsakiyesi ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Sahur ve oruç açma saatleri şehirlere ve günlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesinden saat bilgisini öğrenebilecek.

CUMARTESİ GÜNÜ ORUÇ TUTULACAK MI?

1 Nisan gecesini 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Dolayısıyla 2 Nisan Cumartesi günü oruç tutulacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

İSTANBUL İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.07'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.17'de olacak.

ANKARA İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Ankara'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19.49'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.59'da olacak.

İZMİR İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İzmir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:42'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.09'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 05.25'de olacak.

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

