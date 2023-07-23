İlk rakibi sahneye çıktı, herkesin önünde bizzat açıkladı! CHP'de kriz sonrası ilk toplantıda adaylık çıkışı

Seçimlerden mağlubiyetle ayrılıp kurultay sürecine ilerleyen CHP, bu yolda birçok tartışmanın da içinden geçiyor. İmamoğlu ve beraberindeki bir grup CHP'linin değişim isteğine Kemal Kılıçdaroğlu 'yenilenme' karşılığını veriyor ve kurultaya dek görevi bırakmayacağı yönünde mesaj veriyor. Değişim tartışmalarına yeni bir boyut kazandıran ise geçtiğimiz günlerde görüntüleri sosyal medyaya sızan Zoom toplantısı oldu.

GİZLİ TOPLANTI SONRASI İLK GÖRÜŞME

Söz konusu toplantıda; Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Engin Altay, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimlerin olağanüstü kurultay için çağrı yapmayı değerlendirdikleri dakikalar yer alıyordu. Toplantı ve toplantının sızması krize yol açarken dün Kılıçdaroğlu ile belediye başkanları bir araya geldi.

İMAMOĞLU'NA RAKİP ÇIKTI

Toplantıda geçen bir konuşmayı ise gazeteci Barış Yarkadaş tv100 ekranlarında anlattı. Yarkadaş'ın paylaştığı kulis bilgisine göre 2024 yerel seçimleri için İmamoğlu'nun koltuğuna yeni bir aday sahneye çıktı.

"KILIÇDAROĞLU'NA DÖNÜP DİYOR Kİ..."

Ekrem İmamoğlu'nun "Kimse vazgeçilmez değildir" ve "Belediye başkanlığı konusunda en büyük bütçeye sahibim" dediğini hatırlatan Yarkadaş şöyle devam etti:

"Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, konuşmasını yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüyor ve diyor ki 'Sayın Genel Başkanım, İstanbul'da bir başarı yakaladık. Bu başarıyı 2024 yerel seçimlerinde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB başkanlığına adayım. Adaylığımı da buradan açıklamak istiyorum.'



Bülent Kerimoğlu

"GEREKİRSE İÇİMİZDEN BİRİ ADAY OLMALI"

Böylece İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkanı adayı daha gündeme girdi. Bülent Kerimoğlu zaten 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına şunu söylüyor: 'Ben gidip sayın genel başkanı ziyaret edeceğim. Partimizi böyle bir koşulda, sayın genel başkanımızı sahipsiz bırakmamamız, destek olmamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalı.'"

İMAMOĞLU ADAY OLACAK MI?

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu, her fırsatta İmamoğlu'nun yeniden aday olması dileğini dile getiriyor. İmamoğlu'nun ise değişim çağrısı, erişime açtığı internet sitesi ve benzeri adımlarıyla CHP Genel Başkanlığı'na adaylığının sinyalleri verdiği öne sürülüyor.