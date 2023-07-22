Gizli toplantı gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez bir araya geliyor

Seçimler sonrasında CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'Mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'değişim' mesajı vermişti. CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Görüntüleri sızdırılan toplantıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu önceki günkü canlı yayında "Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım" yorumunda bulundu.

KRİZİN ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELECEKLER

Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bugün yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında bir araya gelecek. Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.

TAM KADRO KATILACAKLAR

NTV muhabirinin aktardığına göre, çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun çevrim içi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

