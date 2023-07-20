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CHP kulisleri bunu konuşuyor! İmamoğlu aday olmazsa yerine gelecek isim...

20.07.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinin ardından yerel seçim çalışmaları başlarken CHP'deki 'değişim' tartışmaları sıcaklığını korumaya devam ediyor. 'Değişim' çağrısının öncüsü İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'dan aday olmak istememesi halinde yerine düşünülen isim kulisleri salladı.

CHP kulisleri bunu konuşuyor! İmamoğlu aday olmazsa yerine gelecek isim...

CHP'de seçimlerin ardından başlayan parti içi tartışmalar devam ediyor. Genel merkezde bir değişiklik olup olmayacağı merak edilirken diğer taraftan yerel seçim çalışmaları hızlandı. 'Değişim' çağrısıyla gündemden düşmeyen İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki süreçte nasıl politika izleyeceği gidişatı yakından etkileyecek. Peki İmamoğlu yeniden aday olmak istemezse CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kimi düşünüyor? İşte kulisleri sallayan o iddia...

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"ALIRSA SARIGÜL ALIR"

Gazeteci Hilal Köylü'nün ifadeleri kısa sürede gündem oldu. Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Köylü, İmamoğlu'nun aday olmaması halinde yerine Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün düşünüldüğünü söyledi.

Köylü'nün açıklamaları şu şekilde;

"İmamoğlu aday olacak mı? Eğer olmazsa diye de bir çalışma yapılıyor. Kulis bilgisi. Aday olmazsa Sarıgül'ü görürsek ben şaşırmayacağım. Kendi aralarında konuşulmamış ama CHP Genel Merkezi'nde 'Alırsa İsanbul'u Sarıgül alır' tezi yayılıyor. Bakalım uzlaşabilecekler mi, oturup konuşabilecekler mi?"

ERZİNCAN'DAN VEKİL SEÇİLDİ

Mustafa Sarıgül daha önce 2014 yılında İstanbul'da aday gösterilmiş, AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş'a kaybetmişti. Türkiye Değişim Partisi'nin kurucusu olan Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde sürpriz bir şekilde CHP'nin Erzincan adayı olmuş, burada başarı göstererek Meclis'e girmeye hak kazanmıştı. Sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren Sarıgül daha sonra TDP'nin CHP'ye katıldığını açıklamıştı.

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Ekrem İmamoğlu Mustafa Sarıgül

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