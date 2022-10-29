İlk Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek! İkinci Togg için Bakan Varank o bakanın ismini verdi: Beni her gördüğünde...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un seri üretimi bugün Gemlik'te açılacak fabrikayla başlıyor. Milyonları heyecanlandıran gelişmeler yakından takip edilirken yerli otomobili almak için de rekabet kızışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank daha önce ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini açıklamıştı. İkinci araç içinse Bakan Nebati sıraya girdi.

BAKAN NEBATİ'NİN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati fabrikanın açılmasına dakikalar kala yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK NE DEMİŞTİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;



'Bu araba ne zaman çıkacak?' diye soruyorlar. Üretilecek araçların piyasaya nasıl satılacağını şirket kendi planlayacak. Tabii ilk aracı 'Cumhurbaşkanımız ben alacağım' dedi. Bu manada ilk aracın Cumhurbaşkanımıza verilmesiyle ilgili hiç şüphe yok. Ama ikinci araçla ilgili yoğun telefonlar var. Mesela Hazine Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ısrarla beni her gördüğünde böyle takılıyor: "İkinci aracı kesinlikle Sanayi ve Teknoloji Bakanına da değil, Hazine Maliye Bakanı'na vermeleri lazım. (Gülüyor)" Dolayısıyla burada bir rekabet tabii ki ileriki dönemde oluşacak."